ПОЛИТИКА
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В Ташкенте из-за роста заболеваемости COVID-19 в спорткомплексах открыли госпитали
Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев осмотрел спорткомплекс «Ëшлик», который переоборудовали в распределительный центр на 504 койко-места. За последние 2 недели уровень заражения коронавирусом в Ташкенте вырос вдвое. Ежедневно в Узбекистане госпитализируют почти 500 человек. #Ташкент #коронавирус #распределительныйцентр
В Ташкенте из-за роста заболеваемости COVID-19 в спорткомплексах открыли госпитали / Others
2 июля 2021 г.
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