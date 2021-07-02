В Ташкенте из-за роста заболеваемости COVID-19 в спорткомплексах открыли госпитали

Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев осмотрел спорткомплекс «Ëшлик», который переоборудовали в распределительный центр на 504 койко-места. За последние 2 недели уровень заражения коронавирусом в Ташкенте вырос вдвое. Ежедневно в Узбекистане госпитализируют почти 500 человек. #Ташкент #коронавирус #распределительныйцентр