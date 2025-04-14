Вечером 13 апреля российские военные атаковали Одессу ударными беспилотниками «Шахед», сообщили местные власти. В городе прогремели взрывы, зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о повреждении одного из медицинских учреждений. Разрушена операционная, повреждены перекрытия и окна. Пациенты не пострадали.

Также повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, автосервис и автомобили.

По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, пострадали пять человек. Они получили осколочные ранения и ожоги. Всем оказывается медицинская помощь.

Ранее, днем 13 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по центру города Сумы.

Удар пришелся по густонаселенному району возле Сумского государственного университета. Погибли как минимум 34 человека, среди которых двое детей.

По последним данным, ранены 119 человек. Повреждены Конгресс-центр университета, жилые дома, остановка общественного транспорта и троллейбус, в котором находились пассажиры.

Спасательные работы продолжаются. Данные о числе погибших и раненых уточняются.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.