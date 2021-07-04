Китай впервые за 13 лет отправил космонавтов в космос

Космонавты китайской орбитальной станции Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос, а командир экипажа Не Хайшэн занимался вспомогательными работами внутри модуля «Тяньхэ». Это была первая миссия по выходу в космос для экипажа «Шэньчжоу-12» и первая внекорабельная активность для китайских космонавтов с 2008 года. #Китай #космонавты #открытыйкосмос