ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Сборная Англии впервые за 25 лет прошла в полуфинал чемпионата Европы по футболу
Болельщики английской сборной празднуют победу над Украиной в ¼ ЕВРО-2020. Со счетом 4:0 сборная Англии одержала седьмую победу в этом чемпионате, при этом не пропустив ни одного гола. 7 июля в Лондоне состоится полуфинальный матч между сборными Англии и Дании. #Англия #болельщики #футбол
Сборная Англии впервые за 25 лет прошла в полуфинал чемпионата Европы по футболу / Others
4 июля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us