Сборная Англии впервые за 25 лет прошла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Болельщики английской сборной празднуют победу над Украиной в ¼ ЕВРО-2020. Со счетом 4:0 сборная Англии одержала седьмую победу в этом чемпионате, при этом не пропустив ни одного гола. 7 июля в Лондоне состоится полуфинальный матч между сборными Англии и Дании. #Англия #болельщики #футбол