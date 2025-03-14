Вашингтон рассматривает возможность работы с «Газпромом» в рамках глобальных проектов, несмотря на санкции и войну в Украине, пишет агентство Bloomberg.

В беседах с изданием российские и европейские чиновники утверждают, что США изучают пути сотрудничества с энергетическим гигантом «Газпром». Это может стать частью попыток заключить мирное соглашение по Украине.

По информации источников, в этом вопросе были предварительные контакты между представителями США и России, но неизвестно, кто именно ведет переговоры и вовлечена ли в них администрация Трампа.

Президент Владимир Путин ранее намекнул на возможное сотрудничество в газовой сфере, заявив, что оно могло бы восстановить поставки российского газа в Европу.

«Если, скажем, США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то поставки газа в Европу могут быть обеспечены», — отметил политик на брифинге в Москве.

После этих слов европейские газовые фьючерсы упали на 4,5%.

Несмотря на санкции против российского энергетического сектора, президент Дональд Трамп также проявил интерес к сотрудничеству с Москвой по газу. После телефонного разговора с Путиным в феврале он отметил, что обсудил с ним вопросы энергетики, Украины и Ближнего Востока.

Параллельно Трамп пригрозил новыми санкциями против России, если она не согласится на мирное соглашение с Украиной.

«Я всерьез рассматриваю масштабные банковские санкции, тарифы и другие меры против России до достижения окончательного мирного урегулирования», — заявил глава Белого дома.

Источники Bloomberg утверждают, что возможное сотрудничество США и «Газпрома» может затронуть Европу и Азию, а также ослабить связи России с Китаем и Ираном.

Как отмечает издание, «Газпром» заинтересован в помощи США по восстановлению газопроводов «Северный поток», поврежденных в 2022 году в результате диверсии.

По данным СМИ, неназванный американский бизнесмен рассматривает возможность покупки компании-оператора Nord Stream 2, что может дать США долю и влияние на проект.



