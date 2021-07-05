К концу 2023 года Турция построит для украинских военно-морских сил военный корабль. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед ВМС в Одесской области.

«Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинских верфях до конца 2023-го», – рассказал глава государства.

Кроме того, по его словам, вскоре Украина получит новую партию турецких беспилотников Bayraktar, которые передадут в состав морской авиации.

«Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar», – указал Зеленский.

Подписанное 14 декабря 2020 года в Киеве главой турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) Исмаилом Демиром соглашение предусматривает строительство для ВМС Украины пяти корветов турецкого проекта MILGEM (тип Ada). При этом головной корвет будет построен на турецкой верфи, его стоимость для Украины составит около 8 млрд грн (около 265 млн евро). Остальные четыре корвета должны быть построены в Украине на заводе «Океан».

Корвет MILGEM стал первым крупным боевым кораблем турецкого проекта, разработанным при участии николаевского государственного исследовательско-проектного центра кораблестроения. Всего ВМС Турции планировали иметь 12 корветов этого типа, однако до настоящего времени была санкционирована постройка четырех кораблей.

Строительство головного корвета F 511 Heybeliada осуществлялось на турецкой военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard с января 2007 года и корабль был введен в состав турецкого флота в сентябре 2011 года.

Второй корвет F 512 Büyükada был сдан ВМС Турции в сентябре 2013 года, третий корвет F 513 Burgazada – в ноябре 2018 года, и четвертый корвет F 514 Kınalıada – в сентябре 2019 года.

В июле 2018 года ВМС Пакистана подписали контракт стоимостью более 2 млрд долларов с турецкой проектно-конструкторской государственной компанией Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM) на поставку пакистанскому флоту четырех корветов проекта MILGEM. По соглашению, первые два корвета для Пакистана строятся в Стамбуле на İstanbul Naval Shipyard со сдачей в 2023 году, а два других будут построены при турецком содействии на пакистанской государственной верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd. в Карачи со сдачей в 2024-2025 годах.