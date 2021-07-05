ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
В Турции предложили объявить Шушу столицей тюркского мира
С инициативой выступил Союз инженеров и архитекторов тюркского мира (TDMMB). Ранее ИСЕСКО и Тюркский совет обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с предложением объявить город культурной столицей тюркского мира в 2022 году
В Турции предложили объявить Шушу столицей тюркского мира
Фото: АА / Others
5 июля 2021 г.

В Турции выступили за объявление Шуши культурной столицей тюркского мира. Инициатором предложения был союз архитекторов и градостроителей тюркского мира (TDMMB). Инициативу озвучил глава TDMMB, заместитель министра окружающей среды и городского развития Турции Муджахит Демирташ.

«Данный шаг усилит репутацию азербайджанского города на международной арене, а также внесет вклад в закрепление победы в Карабахе», – сказал замминистра, слова которого приводит Anadolu.

Демирташ подчеркнул, что TDMMB готово внести посильный вклад в процесс восстановления освобожденных от оккупации районов Азербайджана.

По его словам, в 2022-ом году планируется организовать международный конкурс идей по реконструкции древних городов тюркского мира и подготовить 100-летний план инициатив в направлении развития карабахского региона Азербайджана.

5 января 2021-го Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана. Позже Организация исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев предложили в следующем году объявить азербайджанскую Шушу культурной столицей тюркского мира.

Багдад Амреев тогда посетил освобожденные земли вместе с руководителями других тюркских организаций – генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Дусеном Касеиновым и президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Гунай Эфендиевой – и сообщил, что в том числе был рассмотрен вопрос участия организаций в реставрации памятников культуры. Генсек Совета напомнил, что его организация ежегодно выбирает культурную столицу тюркского мира, и заявил, что в 2022 году предлагается объявить такой столицей Шушу, также планируется провести множество культурных мероприятий. Все это подчеркнет большое культурное значение города для всего тюркского и исламского мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us