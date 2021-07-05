В Турции выступили за объявление Шуши культурной столицей тюркского мира. Инициатором предложения был союз архитекторов и градостроителей тюркского мира (TDMMB). Инициативу озвучил глава TDMMB, заместитель министра окружающей среды и городского развития Турции Муджахит Демирташ.

«Данный шаг усилит репутацию азербайджанского города на международной арене, а также внесет вклад в закрепление победы в Карабахе», – сказал замминистра, слова которого приводит Anadolu.

Демирташ подчеркнул, что TDMMB готово внести посильный вклад в процесс восстановления освобожденных от оккупации районов Азербайджана.

По его словам, в 2022-ом году планируется организовать международный конкурс идей по реконструкции древних городов тюркского мира и подготовить 100-летний план инициатив в направлении развития карабахского региона Азербайджана.

5 января 2021-го Ильхам Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана. Позже Организация исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев предложили в следующем году объявить азербайджанскую Шушу культурной столицей тюркского мира.

Багдад Амреев тогда посетил освобожденные земли вместе с руководителями других тюркских организаций – генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Дусеном Касеиновым и президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Гунай Эфендиевой – и сообщил, что в том числе был рассмотрен вопрос участия организаций в реставрации памятников культуры. Генсек Совета напомнил, что его организация ежегодно выбирает культурную столицу тюркского мира, и заявил, что в 2022 году предлагается объявить такой столицей Шушу, также планируется провести множество культурных мероприятий. Все это подчеркнет большое культурное значение города для всего тюркского и исламского мира.