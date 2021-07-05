Политическая карьера Мухаммада Мурси началась в 1977 году, когда он стал приверженцем идеологии умеренного политического ислама и начал продвигать эту повестку в рамках легально действующих в Египте политических структур. Так, Мурси впервые баллотировался на выборах в Народное собрание Египта в 1995 году, при этом неудачно. Но уже в 2000 году Мурси был избран в египетский парламент, в котором заседал с 2000 по 2005 год. В 2006 году он был арестован и заключен в тюрьму на семь месяцев после участия в протестах, призывающих к созданию независимой судебной системы.

После революции в стране и свержения режима Мубарака был одним из основателей исламско-ориентированной Партии свободы и справедливости (ПСС), которую возглавил и привел к победе на парламентских выборах в январе 2012 года. Сам Мухаммад Мурси был избран президентом Египта страны в июне того же года по итогам второго тура голосования, тем самым став первым и пока последним демократически избранным президентом.

Приход Мурси к власти в Египте фактически ознаменовал собой установление, пусть и на короткий период, доминирования в исламском мире «триумвирата» Турция-Катар-Египет. Эта «тройка» поддерживала идеологию умеренного политического ислама в качестве той платформы, на основании которой, по мнению лидеров этих стран, можно было бы добиться социально-экономической модернизации, плюрализма и демократических свобод в рамках исламского мира, но без ломки традиций и устоев, основанных на ценностях ислама, принудительной секуляризации и внедрения западных либеральных ценностей.

При этом роль Каира в этом неформальном альянсе была наиболее значимой. От устойчивости позиций Мурси зависел дальнейших ход преобразований и других арабских стран. Ведь именно Египет был центром политического ислама с 30-х годов 20 века. Все действующие в арабском мире исламские партии в той или иной мере опирались на египетский опыт либо возникли на фундаменте существовавших в Египте исламских движений. Соответственно, оказавшиеся у власти в Египте силы были наиболее близки к структурам, стремившимся или даже сумевшим получить власть по итогам первого этапа «арабской весны» в других государствах.

Угроза для тех игроков, которые выступали против подобной концепции преобразования арабского и исламского мира таилась и в самой фигуре Мухаммада Мурси, как весьма харизматичного лидера, далекого от тех стереотипов, которые муссировались в различных СМИ в отношении лидеров «исламистов». Мурси изучал инженерное дело в Каирском университете, получив степень бакалавра в 1975 году и степень магистра в области инженерной металлургии в 1978 году.

Затем он отправился в Соединенные Штаты, чтобы продолжить свое образование, получив степень доктора и инженера в Университете Южной Калифорнии в 1982 году. После получения докторской степени он до 1985 года преподавал инженерное дело в Калифорнийском государственном университете в Нортридже. Будучи в США, он также сотрудничал с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в разработке двигателей для программы космических челноков. В 1985 году он вернулся в Египет и стал профессором в университете Загазиг, эту должность он занимал до 2010 года.

Также Мурси приложил максимум усилий, чтобы созданная им Партия Свободы и Справедливости стала общей для всех египтян политической платформой и имела бы в своих рядах представителей всех социальных, этнических и конфессиональных страт общества, отвечая их интересам. В частности, в актив ПСС вошло более 100 прихожан коптской церкви, а пост заместителя председателя ПСС также достался египетскому христианину Рафику Хабибу.

Тем не менее, как внутренние противники Мурси, так и их внешние спонсоры в лице Саудовской Аравии и ОАЭ активно использовали египетских христиан в качестве авангарда для противостояния с правительством, понимая, что именно через «христианский вопрос» можно заручиться поддержкой европейских и иных государств с преобладанием христианского населения. Поэтому на какие-бы уступки египетским христианам Мурси не шел, все равно они представлялись как якобы «незначительные» и звучали все новые требования, отказ от которых воспринимался как дискриминация.

Мало того, целенаправленные нападки на действия президента и попытки его реформ были обращены исключительно «вовне» и изначально ставили цель в случае насильственной смены власти привлечь мировое сообщество на сторону противников Мурси. Для этого его противники делали вбросы по поводу попыток главы Египта якобы утвердить в стране шариат. Хотя в конституционной реформе речь шла исключительно о том, что шариат должен сохраниться в качестве правовой базы, а не о его введении.

Это положение уже действовало в стране с времен президента Анвара Садата, и этот факт не остался без внимания непредвзятых экспертов и наблюдателей. В частности, востоковед Евгений Пастухов в своей статье для центра Carnegie указывал, что «в проекте новой конституции речь шла исключительно о том, что «шариат остается основным источником законодательного права». При том ключевое слово здесь – «остается».

Еще в 1975 году министерство юстиции приняло решение о создании Высшей комиссии по совершенствованию законодательства на основе норм шариата. По ее инициативе в 1980 году появилась поправка к вышеупомянутой второй статье Конституции. В дальнейшем комиссия разрабатывала проекты гражданского, уголовного, торгового кодекса и даже закона о морской торговле с учетом норм шариата. Интересно, что египетский закон о морской торговле с сильным влиянием шариата вступил в действие в 1990-м году, а спустя десять лет – и торговый кодекс.

Также правовая система, которую предлагал Мурси и ПСС в ходе конституционной реформы была куда ближе той, что существует, например, в Малайзии, где мусульманское и немусульманское население используют различные юридические базы. Так, и в конституции, разработанной администрацией Мурси, предполагалось, что «христианство и иудаизм являются основным источником права для египетских христиан и евреев». То есть христиане и иудеи Египта могли жить в соответствии с теми нормами, которые предполагает их религия, а не следовать шариатским принципам.

Кроме того, в проект конституции было включено и главное требование либералов о том, что «пребывание на президентском посту ограничено двумя сроками по четыре года каждый».

Таким образом, ни о какой узурпации власти Мурси и его сторонниками, ни тем более об установлении всеобъемлющей шариатской системы в Египте наподобие той, что действует в Саудовской Аравии или Иране, речи не шло. Так же как и христианское меньшинство никто не собирался дискриминировать.

Безусловно, плохую службу президенту сослужила партия «Ан-Нур», с которой ПСС была вынуждена вступить в коалицию после выборов в парламент. Однако произошло это лишь после того, как распалась более широкая коалиция Демократический альянс, куда, кроме ПСС, входил еще ряд партий светской и левой направленности.

«Ан-Нур» периодически выступала с весьма неоднозначными законодательными инициативами, проистекавшими из их собственных, крайне жестких трактовок исламского права, однако все они были отвергнуты самими депутатами от ПСС, но в информационном пространстве с целью дискредитации ответственность за подобные инициативы возлагались именно на ПСС как участника коалиции.

В то же время необоснованными представляются претензии в адрес президента Мурси касательно того, что он за год своего правления не смог переломить негативную экономическую ситуация в стране. Хотя годичный срок сам по себе слишком короткий, чтобы добиться кардинальных изменений, все было с точностью до наоборот.

Президенту Мурси досталась страна, уже находящаяся после революции 2011 года в серьезном кризисе. Мурси смог привлечь инвестиции Катара и стабилизировать экономическое и финансовое положение. Для этого достаточно обратиться не к спекуляциям, а к экономическим показателям. Например, с апреля по май 2013 года наметился рост золотовалютных резервов Египта, который достиг в мае отметки в 16,04 млрд долл. и в дальнейшем продолжал расти.

Следующий транш помощи, который должен был поступить из Катара в размере 5 млрд долл., и дополнительное привлечение 18 млрд прямых инвестиций из этого эмирата в течение пяти лет могли бы позволить окончательно закрепить позитивную динамику в экономическом развитии страны на длительную перспективу. Но именно этого и постарались не допустить политические противники Мурси.

Имеются основания предполагать, что экономическая стабилизация разрушила надежды противников Мурси на то, что его правительство падет «само собой» в результате нарастающих финансово-экономических трудностей, которые египетские власти начали преодолевать, пусть и не без помощи извне. И тогда его оппоненты перешли к более решительным действиям и начали заниматься откровенным саботажем. Речь идет прежде всего о бизнес-структурах и промышленных предприятиях, контролируемых египетскими военными.

Кроме того, для организации мятежа Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали военным многомиллиардную помощь, без которой переворот вряд ли бы мог состоятся из-за опасений, что прекратившиеся вливания из Катара смогут обрушить экономику страны и сделают новую власть неустойчивой. В итоге в результате июльского переворота 2013 года президент Мурси был отстранен от власти и помещен под стражу, вскоре над ним начался судебный процесс, который он не пережил.

Саудовская Аравия и ОАЭ выполнили свои обещания и до сих пор продолжают финансировать режим ас-Сиси. Поэтому говорить о том, что именно Мурси подчинил свою страну интересам Катара, получая от него помощь, а Сиси проводит исключительно самостоятельную внешнюю политику, кажется абсурдным.

При этом сам Мурси, имея тесные связи с Турцией и Катаром, проводил многовекторную политику. В частности, несмотря на разногласия по Сирии, он наладил конструктивный диалог с Ираном – после почти 30-летнего перерыва президент Египта совершил первый со времени революции в Иране исторический визит в Иран.

В свою очередь президент Ирана Махмуд Ахмадинежад нанес официальный визит в Египет 5 февраля 2013 года, что делает его первым президентом Ирана, посетившим Египет. Это вызвало еще большие опасения в Абу-Даби и Эр-Рияде по поводу собственного доминирования в арабском и исламском мире. Кроме того, Мурси дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным, сперва в марте 2013 года на саммите БРИКС, участником которой Египет планировал стать, а затем в апреле того же года в ходе поездки в Россию, где президент Египта прямо заявил, что хотел бы создать политический союз с РФ.

Обычно критики указывают на многочисленные ошибки Мурси, которые привели к его свержению. В то же время, если более пристально присмотреться к действиям президента и ПСС, то можно констатировать, что каких-либо непростительных ошибок они не совершали. Скорее, в той ситуации, они были обречены, так как тогда в Египте не было условий для прихода к власти в стране подобного рода политических сил, не получивших полного одобрения военных. Возможно, единственная ошибка Мурси и ПСС как раз и заключалась в том, что они решили пойти до конца и оказались у руководства страны.

Вероятно, если бы они играли вдолгую, оставаясь в качестве крупнейшей оппозиционной партии, а затем могли бы также участвовать в коалициях с иными силами, то судьба их сложилась бы более благоприятно и они сохранили бы свое политическое будущее и смогли бы наращивать влияние. Но, как известно, история не признает сослагательного наклонения, и в той ситуации, в которой оказался президент и ПСС, получив власть, практически не было иных вариантов действий.