Балканы и так нельзя назвать примером межэтнического добрососедства. Раны, нанесенные кровопролитными войнами, не затянулись до сих пор, и находится достаточно политиков во всех пост-югославских странах, которые регулярно их бередят.

Прошло 25 лет с момента заключения Дейтонских соглашений, которые прекратили гражданскую войну в Боснии и Герцеговине (БиГ) и переформатировали эту бывшую югославскую республику в боснийско-хорватскую федерацию. Сегодня все чаще начинают говорить, что это соглашение исчерпало себя, благодаря «штыкам НАТО» выполнив лишь функцию принудительного политического урегулирования кровавого межэтнического конфликта.

Но не решена главная задача – историческое национальное примирение народов. Стороны по разные стороны баррикад так и не приняли вердиктов Международного гаагского трибунала, установившего факты этнических геноцидов и добившегося осуждения их организаторов. Так до сих пор и тянется: военные преступники для одних – национальные герои для других.

К примеру, в конце марта министр юстиции Черногории Владимир Лепосавич объявил, что уничтожение сербами боснийских мусульман в Сребренице не было геноцидом. Этот демарш не вызвал понимания со стороны Евросоюза, однако взбодрил многочисленных сторонников восстановления «исторической справедливости». Лепосавичу пришлось оправдываться, что он просто отрицает коллективную вину всего сербского народа и отстаивает принцип индивидуальной ответственности за военные преступления.

Но было уже поздно: парламент уволил Лепосавича и принял резолюцию, осуждающую геноцид в Сребренице. Тем более что Гаагский трибунал окончательно подтвердилпожизненный приговор организатору резни Ратко Младичу. Судя по всему, из-за этого скандала правящая коалиция Скупщины может прекратить существование.

Документ, которого «не было»

Но заявление Лепосавича – капля в море подобных голосов. В середине апреля балканские СМИ обнародовали информацию о том, что премьер-министр Словении Янез Янша якобы передал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю некий «неофициальный документ» (non-paper document) под названием «Западные Балканы – путь вперед». В нем предлагается полностью перекроить политическую карту Балкан. На кону – не только решение национальных проблем, но и вступление ряда стран в ЕС и НАТО.

Действительно, основная проблема состоит в том, что границы новообразованных государств не всегда накладывались на этническую карту. Поэтому сербы частично оказались в БиГ и Косово, хорваты – в Черногории и БиГ, албанцы – в Сербии и т.д. И решить все национальные противоречия предлагается за счет Косова и «несостоявшегося государства» БиГ:

– Косово объединяется с Албанией, сербской части Косова предоставляется специальный статус по модели Южного Тироля в Италии

– происходит распад БиГ: Республика Сербская присоединяется к Сербии, хорватский энтитет – к Хорватии (либо получает автономный статус по модели Южного Тироля), бошняки образуют свое независимое государство. Возникает три ключевых игрока – «Великая Сербия», «Великая Албания» и «Великая Хорватия»

Балканские СМИ пишут, что таких «неофициальных документов» о перезагрузке БиГ было уже три, и среди третьих заинтересованных сторон – Словения, Венгрия, Греция, Болгария и даже Кипр. Все страны, упомянутые в СМИ, отрицают свою причастность к документам и даже устраивают друг другу показательную дипломатическую порку, но джин уже выпущен из бутылки.

Аналитики единодушны: реализация такого сценария, уже названная «националистической пироманией», приведет к разрушению всей архитектуры безопасности на Балканах и очередному витку межэтнических войн между группировками, недовольными перекраиванием границ. А это вызовет кризис в ЕС и НАТО, члены которых погрязнут в новых территориально-национальных разборках.

Косовский тупик

Балканские аналитики отмечают, что ящик Пандоры в свое время открыли президенты Сербии Александр Вучич и Косово Хашим Тачи, объявив в августе 2018 года о намерениях достичь мирных соглашений путем обмена территориями: северное Косово, населенное сербами, отходит к Сербии, а населенный албанцами южный район Сербии – к Косово. Формальная причина – стремление обоих государств в ЕС, что без разрешения территориальных проблем невозможно.

В момент появления этой идеи европейские и американские игроки были вполне лояльны: им показалось, что так действительно можно решить одну из конфликтных ситуаций. Против были только Берлин и Лондон, моментально просчитавшие, что возникнет эффект домино. И были правы: разделение Косова тянет за собой разделение БиГ (или наоборот), а следом – разделение Северной Македонии.

Россия изначально была не против, мысленно уже применив прецедент к Крыму, Приднестровью, Абхазии, Донбассу и Цхинвальскому региону (т.н. Южная Осетия). Но потом стало понятно, что в этом случае она потеряет влияние на свой главный форпост на Балканах – Сербию. Ведь после выхода из косовского тупика, с бюрократической точки зрения, ничего не мешает ни Сербии, ни Косово стать членами и ЕС, и НАТО.

В Сербии обмену территориями противостоит главным образом Сербская православная церковь, формируя таким образом и негативные общественные настроения в отношении евроатлантических перспектив страны. Да и в самих Косово и Албании этот проект не нашел единодушной поддержки. Поэтому Россия стала всячески препятствовать мирному соглашению об обмене. 26 апреля косовское издание КОНА публикует еще один non-paper document, якобыподготовленный по совместной инициативе Франции и Германии. Там речь идет о создании «автономного округа северного Косово», населенного сербами.

Фактически Сербии предлагается признать Косово в нынешних границах с правом присоединяться к любым международным и региональным организациям. Это должно свести на нет все переговоры об обмене территориями. Разумеется, никто не признал авторство документа, даже назвали его фальшивкой. Но КОНА утверждает, что в европейских дипломатических кругах такие конфигурации рассматриваются. Но сербская сторона, судя по всему, будет торговаться до последнего.

«Великая Сербия» в обмен на «Великую Албанию»

Если бы проект «западного пути» был реализован, на карте Балкан появились бы два мощных политических субъекта – условные «Великая Сербия» и «Великая Албания». Причем это взаимозависимые процессы: после возникновения пансербского государства автоматически начинается процесс формирования паналбанского конкурента. Нет одного – не будет и второго. О возрождении идеи «Великой Албании» неоднократно говорил премьер-министр Албании Эди Рама. В свою очередь, президент Сербии Вучич констатировал, что «сербы и албанцы будут двумя крупнейшими странами (в регионе) в течение следующих 100 лет».

Но архитекторам «Великой Албании» по варианту non-paper пришлось бы не только решить вопрос поглощения Косова, но и столкнуться целым рядом нешуточных конфликтов – с Грецией, Черногорией и Северной Македонией. Это реанимирует территориальные претензии к Северной Македонии со стороны Греции и Болгарии, что приведет к конфликту с Албанией. Понятно, что никому не нужно появление подобных конфликтогенных «националистических утопий».

Российский торг

Ни малейшей заинтересованности в окончательном цивилизованном переформатировании Балкан Россия не имеет. Сербия, воссоздав свой политико-этнический идеал (и получив доступ к морскому побережью), будет все меньше нуждаться в российском покровительстве и начнет вести собственную игру, постепенно сдавая все прошлые российские заслуги в глубокий архив. БиГ без Республики Сербской вступит в НАТО. Растущее влияние Турции тем более будет активно вытеснять Россию из региона.

Все свидетельствует о том, что единственный вариант, устраивающий Москву, – состояние постоянной нестабильности и хаоса, непрекращающиеся территориальные претензии всех ко всем и регулярное посыпание солью взаимных исторических ран. Только в этом случае Россия может продавать себя как едва ли не единственного эффективного модератора балканских склок.

Кроме того, аналитики обоснованно считают, что ради этой «благородной» роли Москва могла бы поторговаться с Западом по Украине. Мол, мы оставляем в покое Донбасс, но вы отдайте Сербии Республику Сербскую.

Для Украины это шанс: закрытие искусственно созданного донбасского «второго фронта» развязывает руки ЕС и перебрасывает внимание и ресурсы России на более проблемные Балканы. Вроде и волки сыты, и овцы (почти) целы, и Сербия все еще не «великая», и Албания вынуждена отложить планы по расширению. Именно поэтому есть подозрения, что за утечкой «не-бумажных» проектов стоит Москва, понимающая, к каким катаклизмам это приведет.

Судя по всему, тактическая «криозаморозка» текущей ситуации – не самый плохой вариант, помогающий избежать неконтролируемого хаоса на Балканах. Решение далеко не идеальное, но готовность к завершению цивилизованного распада Югославии пока не созрела.