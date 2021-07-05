ПОЛИТИКА
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В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории
По мнению кандидата в президенты Хенна Пыллуааса, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района
В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории
В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории / Others
5 июля 2021 г.

Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. Об этом он заявил на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

Пыллуаас отметил, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, как и указанная в нем государственная граница, все еще действуют. Эстонский политик также подчеркнул, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией. По мнению кандидата в президенты, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Ранее в ходе своего новогоднего обращения к гражданам Пыллуаас также выступил с территориальными претензиями к России.

Как заявили тогда в Госдуме РФ, подобные высказывания представителей эстонских властей создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Отмечалось, что Москва признает Тартуский мирный договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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