Самолет авиакомпании Delta Airlines загорелся вскоре после взлета из аэропорта Лос-Анджелеса.
Самолёт авиакомпании Delta Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после возгорания одного из двигателей во время взлета. На видеозаписи видно, как Boeing 767-400 поднимается в небо с огнем, вырывающимся из двигателя.
Самолет авиакомпании Delta Airlines загорелся вскоре после взлета из аэропорта Лос-Анджелеса. / TRT Russian
21 июля 2025 г.
Лайнер, направлявшийся в Атланту, благополучно развернулся и приземлился в Лос-Анджелесе.