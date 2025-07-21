Самолет авиакомпании Delta Airlines загорелся вскоре после взлета из аэропорта Лос-Анджелеса.

Самолёт авиакомпании Delta Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса после возгорания одного из двигателей во время взлета. На видеозаписи видно, как Boeing 767-400 поднимается в небо с огнем, вырывающимся из двигателя.