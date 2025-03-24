Конституционный суд Южной Кореи признал недействительным импичмент, объявленный премьер-министру Хан Док Су в декабре 2024 года. Как сообщает агентство Reuters, решение поддержали семеро из восьми судей. Только один высказался против.

Пятеро судей сочли, что повод для импичмента был формально допустим, но оснований для него недостаточно. Двое других заявили, что само ходатайство было юридически ничтожным, поскольку не получило поддержки двух третей депутатов парламента, как того требует закон.

Хан Док Су уже поблагодарил суд за «мудрое решение» и пообещал работать на благо страны, чтобы «реализовать ответные меры на глобальные изменения».

Хан исполнял обязанности президента после импичмента главы государства Юн Сок Еля, которого обвинили в попытке ввести военное положение. Менее чем через две недели после назначения парламент, контролируемый оппозицией, инициировал импичмент самого Хана, сославшись на его отказ назначить трех судей в Конституционный суд, а также на неспособность предотвратить действия президента.

После отстранения Хана обязанности главы государства временно исполнял вице-премьер Чхве Сан Мок.

В январе Юн Сок Еля задержали по ордеру суда, выданному за неявку на допрос. В марте суд освободил его под залог, но импичмент в отношении него Конституционный суд пока не рассмотрел.