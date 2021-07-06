Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О свободе совести и религиозных организациях» в новой редакции, который снимает запрет на ношение хиджаба и других культовых одеяний в общественных местах, а также упрощает регистрацию религиозных организаций.

Закон «О свободе совести и религиозных организациях» был принят в стране в 1991 году, последние изменения вносились в него в 1998 году. Новая редакция закона в сентябре 2019 года была передана на одобрение в законодательную палату парламента. Страны Запада, в частности США, приветствовали тогда этот шаг, передает РИА «Новости».

МИД Узбекистана сообщал, что власти страны привлекут международных экспертов, в том числе из ООН и ОБСЕ, для разработки новой редакции закона. Документ был принят в мае этого года законодательной (нижней) палатой парламента, одобрен сенатом в конце июня и вступает в силу с момента публикации.

В соответствии с новой редакцией, в статье «Религиозные обряды и церемонии» исключена норма о запрете появления граждан Узбекистана (за исключением служителей религиозных организаций) в общественных местах в культовых одеяниях, в частности в хиджабах.

«Документы для регистрации религиозной организации рассматриваются регистрирующим органом в месячный срок со дня получения обращения», – говорится в тексте закона. Ранее данный срок составлял три месяца. Кроме того, минимальное число лиц, инициирующих регистрацию местной религиозной организации и поставивших за это свои подписи, сокращается вдвое – со 100 до 50 человек. Значительно сокращается количество документов, представляемых в органы юстиции для регистрации, а срок их рассмотрения сокращается в 3 раза – с 3 месяцев до 1 месяца.

В соответствии со внесенными поправками, приостановить и прекратить деятельность религиозной организации можно исключительно через суд. Религиозные организации также освобождаются от уплаты государственной пошлины при жалобе в суд на действия должностных лиц. «Данные механизмы впервые внедряются в истории нашей страны», – говорится в комментарии к закону.

Кроме того, не допускается включение религиозных дисциплин (за исключением религиозных образовательных учреждений) в учебные программы системы образования. Право на светское образование обеспечивается гражданам Узбекистана независимо от их отношения к религии.