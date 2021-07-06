Аналитики корпорации RAND в США выпустили доклад о положении Китая на мировой арене, в котором назвали главные недостатки страны как сверхдержавы, приводит РБК выдержки из аналитической работы.

Эксперты оценили экономическую мощь Китая как его главный козырь, а возможность предлагать третьим странам торговое и инвестиционное партнерство – как наиболее эффективный рычаг воздействия на них. По их оценке, это более действенно, нежели прямые военные угрозы или продвижение китайской политической модели.

Исходя из данных за 2018 год, в перечень наиболее зависимых от экономических отношений с Китаем стран входят Лаос (на торговлю с КНР приходится 42% от общего товарооборота этой страны), Филиппины (41%), Вьетнам (33%), Австралия (32%), Южная Корея (30%) и Камбоджа (29%). Китайские прямые инвестиции представляют особую важность для Лаоса (78,5% от всех прямых иностранных вложений), Кении (33,7%), Камбоджи (24,8%) и Таиланда (14%).

Другой эффективный метод китайского воздействия – развитие неформальных связей с представителями элит в других странах. В качестве примеров эксперты RAND приводят попытки Китая воздействовать на элиты в Австралии, Индонезии, на Филиппинах и в Южной Корее. Например, представители Китая предлагали экономические преференции политикам в Австралии и Новой Зеландии, чтобы те принимали меры, выгодные Пекину.

И хотя США сохраняют за собой первенство по уровню влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Пекин сокращает отставание от Вашингтона. Согласно расчетам Lowy Institute, рейтинг США в 2020 году составил 81,6, второе место – у КНР с показателем 76,1. Еще в 2018 году рейтинг Америки был 84,5, а Китая – 75,9: за два года Пекин сократил отставание от Вашингтона на 3,1 пункта. Эксперты Lowy Institute подтверждают вывод аналитиков RAND, что главный ресурс Китая – его экономическая сила.

В то же время у Китая, несмотря на рост экономического влияния, ограничены возможности предлагать другим странам привлекательную модель развития, в основе которой лежали бы оригинальные ценности. Поэтому, отмечают эксперты RAND, о «китайской модели» можно говорить скорее теоретически, чем на практике. Они считают, что у Китая нет четкого и последовательного списка мер, который можно было бы применить в другой стране.

По мнению аналитиков, в ближайшее время китайская экономика столкнется с проблемами. Привлекательность страны снизится на фоне роста тревоги из-за несоблюдения прав человека. Кроме того, попытки Китая усилить свое влияние будут ограничены тем, что объекты его влияния «разделяют больше ценностей с США, чем с Китаем».

Другая слабость Китая – неспособность конкурировать c США в сфере военного влияния. По подсчетам RAND, США потратили $13,7 млрд на военную помощь другим странам в 2018 году, а ведущие государства Европы – ФРГ, Франция, Великобритания, Испания и Италия – $7 млрд. А ежегодные расходы Китая на военную помощь другим странам составляют порядка $100 млн, пишут аналитики, признавая, что эти статьи расходов Пекина засекречены, а потому установить точную цифру сложно. Но если в 2017 году США поставили вооружений другим странам на $12 млрд, то Китай – менее чем на $2 млрд.