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Иран охватила волна протестов против правящего режима
Перебои в подаче электроэнергии по всему Ирану негативно сказываются на жизни населения. Пока сохраняющий пост президента Хасан Рухани признал, что даже АЭС «Бушер» несколько раз останавливала работу
Иран охватила волна протестов против правящего режима
Фото: АА / Others
6 июля 2021 г.

Президент Ирана Хасан Рухани, которого в августе сменит недавно избранный Ибрагим Раиси, извинился перед согражданами за перебои в энергоснабжении населенных пунктов. Выступая в режиме видеоконференции на открытии объектов в различных регионах Исламской Республики, Рухани признал: в последние 2-3 недели не удается обеспечить бесперебойную подачу электричества населению страны.

По его словам, население должно быть заранее оповещено о двух-трехчасовых перебоях в энергоснабжении. «Перебои связаны с техническими проблемами. Не хочу вдаваться в детали проблемы, однако хочу отметить, что решение о перебоях в подаче электричества стало вынужденной мерой, направленной на защиту энергосистемы Ирана», – сказал он.

Рухани принес извинения жителям страны, которые столкнулись с этой проблемой, заметив, что АЭС «Бушер» также несколько раз останавливала свою работу.

В ряде городов Ирана продолжаются акции протеста против перебоев в подаче электроэнергии, которые начались с наступлением жары. Порой электричество отсутствует по 5-6 часов. Как сообщает информагентство (ISNA), протестные акции прошли уже в районах Кюрдкей, Бендер Гез, Бендер Тюркмен и Аккале провинции Голестан, а также в районах Бабюлсе и Каимшехр Амул провинции Мазендеран.

Граждане также организовали протестную акцию у здания Управления электроэнергетики на юге столицы Ирана Тегерана и потребовали отставки министра дорог и градостроительства Ирана Мухаммеда Эслами. А участники акции в районе Саадетабад на севере столицы скандировали лозунги против рахбара Али Хаменеи и правящего режима.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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