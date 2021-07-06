Президент Ирана Хасан Рухани, которого в августе сменит недавно избранный Ибрагим Раиси, извинился перед согражданами за перебои в энергоснабжении населенных пунктов. Выступая в режиме видеоконференции на открытии объектов в различных регионах Исламской Республики, Рухани признал: в последние 2-3 недели не удается обеспечить бесперебойную подачу электричества населению страны.

По его словам, население должно быть заранее оповещено о двух-трехчасовых перебоях в энергоснабжении. «Перебои связаны с техническими проблемами. Не хочу вдаваться в детали проблемы, однако хочу отметить, что решение о перебоях в подаче электричества стало вынужденной мерой, направленной на защиту энергосистемы Ирана», – сказал он.

Рухани принес извинения жителям страны, которые столкнулись с этой проблемой, заметив, что АЭС «Бушер» также несколько раз останавливала свою работу.

В ряде городов Ирана продолжаются акции протеста против перебоев в подаче электроэнергии, которые начались с наступлением жары. Порой электричество отсутствует по 5-6 часов. Как сообщает информагентство (ISNA), протестные акции прошли уже в районах Кюрдкей, Бендер Гез, Бендер Тюркмен и Аккале провинции Голестан, а также в районах Бабюлсе и Каимшехр Амул провинции Мазендеран.

Граждане также организовали протестную акцию у здания Управления электроэнергетики на юге столицы Ирана Тегерана и потребовали отставки министра дорог и градостроительства Ирана Мухаммеда Эслами. А участники акции в районе Саадетабад на севере столицы скандировали лозунги против рахбара Али Хаменеи и правящего режима.