Свободу уйгурам: Жители европейских столиц вышли на митинги к посольствам Китая

Десятки протестующих в Великобритании и Швеции вышли на митинги к посольствам Китая, чтобы почтить память уйгуров, погибших во время инцидентов в Урумчи в 2009 году, и осудить систематическую кампанию Пекина против тюркского населения СУАР. По данным правозащитников, до 1 миллиона человек, или около 7% мусульманского населения Синьцзяня, были заключены в сеть лагерей «политического перевоспитания» #Европа #Китай #уйгуры