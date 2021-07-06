ПОЛИТИКА
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Свободу уйгурам: Жители европейских столиц вышли на митинги к посольствам Китая
Десятки протестующих в Великобритании и Швеции вышли на митинги к посольствам Китая, чтобы почтить память уйгуров, погибших во время инцидентов в Урумчи в 2009 году, и осудить систематическую кампанию Пекина против тюркского населения СУАР. По данным правозащитников, до 1 миллиона человек, или около 7% мусульманского населения Синьцзяня, были заключены в сеть лагерей «политического перевоспитания» #Европа #Китай #уйгуры
43аквы / Others
6 июля 2021 г.
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