Саудовская Аравия и Египет пытаются сформировать новый политический орган сирийской оппозиции, параллельный Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС), опирающейся на поддержку Турции, сообщают источники Radio Rozana среди повстанцев.

В состав новой организации войдут представители уже существующих платформ, которые уже провели встречу 1 июля до официального объявления создания органа – подобные мероприятия будут носить еженедельный характер.

В частности, речь идет о членах «Национального координационного комитета демократических преобразований» (NCC), «Московской платформы» и связанного с террористами ОНС/РПК «Сирийского демократического совета» (SDC). В перспективе к ним могут присоединиться представители «Завтра Сирии» Ахмеда аль-Джарбы и «Каирской платформы», в составе которой также были замечены аффилированные с РПК террористы.

По данным источников, уже выбран состав координационного комитета, который в течение двух месяцев должен будет оформить окончательный облик нового политического органа. После чего члены организации будут инициировать созыв новой конференции в Эр-Рияде («Эр-Рияд-3») для реструктуризации всей политической оппозиции, включая лоббизм изменений в составе созданного по итогам конференции в Сочи Конституционного комитета. В телефонном разговоре с ливанским порталом Al-Modon главный координатор NCC Хасан Абдель-Азим подтвердил, что недавно была проведена встреча с SDC и пользующимися поддержкой России «Московской», «Каирской» платформами и другими течениями. Однако он отрицал, что целью было формирование антикоалиционного фронта или какой-либо альтернативы ему. Очевидно, говорят источники, стороны не хотят позиционировать политическую активность в качестве альтернативы основной платформе сирийской оппозиции и предпочтут не афишировать кулуарные договоренности, направленные на дополнительную легитимацию как режима Асада, так и террористов РПК.