После возобновления авиасообщения спрос на туристические путевки в Турцию у россиян увеличился в 50 раз, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков тревел-агентства «Тинькофф Путешествия» и сервиса «Травелата». Фактически, этот показатель достиг уровня допандемийного 2019 года.

Пик продаж пришелся на день возобновления перелетов – 22 июня. Эксперты подчеркивают, что и до возобновления авиасообщения россияне интересовались турами в Турцию и бронировали отели на более поздние даты – август и сентябрь 2021 года.

«Такой всплеск интереса сказался на ценах: сразу несколько популярных отелей Турции подорожали в полтора-два раза, особенно на ближайшие даты заезда. Средняя стоимость туров в первую неделю после возобновления авиасообщения с Турцией в 2021 году составила ₽65 тыс. в трехзвездочном отеле, ₽76 тыс. в четырехзвездочном отеле и ₽108 тыс. в пятизвездочном», – отметили в сервисах.

18 июня стало известно о том, что российские перевозчики оперативно отменят часть внутрироссийских рейсов, в первую очередь черноморских, и переставят самолеты на турецкие курорты.

Таким образом авиакомпании отреагировали на решение оперштаба возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня. В связи с возобновлением регулярных рейсов количество поисковых запросов о турецких курортах выросло на 173%. Повышенный спрос фиксируется во всех крупных российских городах, сообщают эксперты.