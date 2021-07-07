Сокращенная рабочая неделя оказывает положительный эффект как на работников, так и на организации, следует из отчета британской компании Autonomy и исландской «Ассоциации в поддержку экологической устойчивости и демократии».

Два таких эксперимента правительство Исландии и власти Рейкьявика организовали в 2015-м и 2017 году в ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов.

В рамках экспериментов продолжительность рабочей недели сократили с 40 часов до 35-36 часов без снижения зарплаты. Такой рабочий график ввели в самых разных организациях, в том числе в больницах и дошкольных учреждениях. В исследованиях участвовали 2,5 тыс. сотрудников, работавших «с девяти до пяти», а также в более нестандартные смены (более 1% трудоспособного населения страны).

«Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени», – говорится в докладе Alda.

Производительность труда сотрудников осталась на прежнем уровне или выросла. При этом благополучие людей улучшилось по нескольким показателям: от уровня стресса и выгорания до здоровья и баланса между работой и жизнью.

После успешного проведения испытаний исландские профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране. Сейчас 86% трудоспособного населения Исландии уже переведены на новый график или получили право обсуждать этот вопрос с работодателями.

«Это исследование показывает, что крупнейший в мире эксперимент по внедрению сокращенной рабочей недели в организациях государственного сектора по всем показателям был ошеломляюще успешным. Результаты показывают, что государственный сектор созрел для того, чтобы стать пионером в смысле введения сокращенной рабочей недели – и правительства других стран могут воспользоваться его уроками», – заявил руководитель исследований в Autonomy Уил Стронге.

В России возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю на высоком уровне обсуждают с лета 2019 года. Инициатором выступил экс-президент и бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев. В Минтруда заявили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.