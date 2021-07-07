Активист из Мурманска Андрей Данилов выиграл в Конституционном суде РФ дело о льготах коренным малочисленным народам, сообщается на сайте ведомства.

Суд признал противоречащей Основному закону страны позицию местных чиновников, которые отказывают коренному населению в предоставлении льгот, если люди прописаны вне мест компактного проживания.

Сам Данилов является представителем народа саами, проживающего на Кольском полуострове. В 2019 году Минприроды Мурманской области отказало ему в праве на традиционную охоту, так как мужчина живет в городе, а не в тундре. К тому же у Данилова есть постоянное место работы и квартира в Оленегорске.

Доводы о том, что саам занимается традиционными промыслами и ремеслами и не утратил связи с традиционной культурой, не были приняты в судах трех инстанций.

КС принял сторону Данилова и подчеркнул в своем решении, что для малых народов традиционные промыслы, в частности охота, не столько средство существования, сколько гарантия сохранения самобытности и культуры. Суд постановил пересмотреть дело и проработать законодательно механизм реализации прав коренного населения.

«Обязательным элементом должен быть механизм, позволяющий учесть мнение представителей общин», – говорится в решении.

Конституционный суд РФ также подчеркнул, что данное право на охоту может быть реализовано надлежащим образом лишь при бережном отношении к природным богатствам и животным и при условии соблюдения правил охоты.

Ранее Андрей Данилов подавал в суд на региональных чиновников с требованием подтвердить свою национальность.

Всего в мире насчитывается порядка 80 тысяч представителей народа саами, из них в РФ – около 1750.