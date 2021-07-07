В Ватикане завершилось следствие по делу о недвижимости в Лондоне, в махинации c которой были вовлечены представители руководящих органов города-государства и Римской Курии, пишет Vatican News.

В конце июля перед ватиканским трибуналом предстанут четыре компании, две из которых базируются в Швейцарии, одна – в Штатах и еще одна в Словении, а также 10 человек (финансистов консультантов и брокеров), включая кардинала, бывшего префекта ватиканской Конгрегации по канонизации Джованни Анджело Беччу.

Повестку в суд получат:

– Рене Брюльхарт (бывший президент Управления финансовой информации Ватикана), обвиняемый в злоупотреблении служебным положением

– Энрико Крассо, финансист, в течение нескольких десятилетий занимавшийся инвестициями Госсекретариата Ватикана, которому вменяются преступления по нескольким статьям – незаконное присвоение государственных средств, коррупция, вымогательство, отмывание денег, мошенничество, злоупотребление служебным положением и подлог документов

– Томмазо Ди Руцца (бывший директор Управления финансовой информации Ватикана), обвиняемый в незаконном присвоении государственных средств, злоупотреблении служебным положением и разглашении конфиденциальной информации

– Монсеньор Мауро Карлино (сотрудник Госсекретариата), обвиняемый в вымогательстве и злоупотреблении служебным положением

– Чечилия Маронья, получившая значительные суммы от Госсекретариата за агентурные действия

– финансист Раффаеле Минчоне, обвиняемый в присвоении государственных средств, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и в отмывании средств

– адвокат Никола Скуиллаче, обвиняемый в мошенничестве, присвоении и отмывании средств

– Фабрицио Тирабасси (сотрудник административного отдела Госсекретариата), обвиняемый в коррупции, вымогательстве, мошенничестве, незаконном присвоении и злоупотреблении служебным положением

– Джанлуиджи Торци – финансист, сотрудничавший с Ватиканом и обвиняемый в вымогательстве, незаконном присвоении, мошенничестве и отмывании денег

Судебные органы сообщили, что в деле о лондонской недвижимости фигурируют эпизоды, вменяемые кардиналу Джованни Беччу. Согласно предусмотренной процедуре, в отношении иерарха проводится расследование в связи с обвинениями в злоупотреблении служебным положением и в подкупе.

Речь идет о нашумевшем деле об убыточных инвестициях Ватикана, расследование которого длится более двух лет. Все эти годы следствие пытается выяснить, как $200 млн пожертвований, которые хранились на счетах Ватикана в швейцарских банках, были потрачены на строительство 49 элитных квартир в лондонском районе Челси.

Выяснилось, что сделка, проходившая под чутким руководством Беччу (на момент приобретения недвижимости он был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам), проводилась путем выведения средств через офшорные компании, а также сопровождалась серьезными нарушениями и хищениями.

Инцидент привел к резкому сокращению пожертвований в пользу Ватикана, серьезно ударив по его и без того хрупкой репутации. Примечательно, что Папа Римский Франциск лично дал необходимое разрешение на предъявление обвинений кардиналу.

В результате Беччу стал самым высокопоставленным ватиканским сановником, которому когда бы то ни было вменяли в вину столь серьезные финансовые махинации. Анджело Беччу также станет первым кардиналом, дело которого будут рассматривать не в Кассационном суде под председательством другого кардинала, а в стенах более «сурового и справедливого» ватиканского трибунала.

В сентябре 2020 года 72-летний Анджело Беччу неожиданно отрекся от прав, связанных с кардинальским саном, хотя не достиг 75-летия – возраста, когда в Ватикане принято оставлять занимаемые посты. Тогда наблюдатели объяснили его внезапную отставку тем, что его имя фигурирует в деле об инвестициях в недвижимость в Лондоне. Тем не менее, по сей день Беччу считался невиновным.