Пассажиропоток в аэропортах Турции в январе-июне 2021 года составил 40 252 328 человек, сообщили 7 июля в Министерстве транспорта и инфраструктуры страны.

На фоне реализации программы сертификации воздушных гаваней на предмет безопасности здоровья в связи с пандемией в первом полугодии пассажиропоток в аэропортах Турции вновь начал расти. Сегодня во всех аэропортах страны соблюдаются строгие меры безопасности, в том числе социальная дистанция, дезинфекция.

По данным Минтранса, в первые шесть месяцев из аэропортов Турции было выполнено в целом 294 941 внутренний и 145 808 международных рейсов. Суммарное число рейсов вместе с транзитными перелетами составило 594 286. При этом пассажиропоток на внутренних линиях составил 25 011 245 человек, а на международных – 15 204 596.

Таким образом, за указанный период аэропорты Турции обслужили в целом 40 252 328 пассажиров, в том числе транзитных.

Крупнейшая воздушная гавань Турции – Стамбульский аэропорт – по итогам 2020 года заняла первое место по пассажиропотоку в Европе, писал ранее TRT на русском. По причине пандемии коронавируса и ограничения коммуникаций в объеме пассажиропотока аэропортов в мировом масштабе наблюдался серьезный спад. Тем не менее, по пассажиропотоку Стамбульский аэропорт с 23,4 млн пассажиров стал лидером среди европейских аэропортов. За ним следовал лондонский аэропорт Хитроу и парижский Шарль де Голль – по 22,1 млн пассажиров каждый. Четвертое место занял амстердамский Схипхол (20,9 млн пассажиров), на пятом месте – Франкфуртский аэропорт, который обслужил в прошлом году 18,8 млн пассажиров.

Стамбульский аэропорт стал первым в мире, получившим сертификат аккредитации аэропортов в области здравоохранения (Airport Health Accrediation). Сертификат был выдан в рамках программы, запущенной 24 июля 2020 года Международным советом аэропортов (ACI).