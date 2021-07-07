7 июля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Паводок срывает курортный сезон на Кубани
Курортный регион России уходит под воду. Режим ЧС введен в Туапсинском, Славянском и Северском районах Краснодарного края, особое положение действует в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В результате сильных дождей подтоплены жилые дома и перевернуты автомобили. Движение по федеральной автомобильной трассе А-147 ограничено из-за разрушения дорожного полотна. С пострадавших территорий эвакуируют людей. #Россия #Кубань #ЧС
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