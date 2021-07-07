Глава Ростуризма Зарина Догузова получила социальную квартиру стоимостью 60 млн рублей в элитном доме в центре Москвы как «нуждающаяся». Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте оппозиционера Алексея Навального.

Речь идет о квартире площадью 105 м² в доме по адресу Садовническая набережная, 80. Согласно информации команды Навального, власти обещали переселить в этот дом людей из ветхого жилья и предоставить квартиры нуждающимся молодым семьям, однако недвижимость начали получать чиновники.

Расследователи установили, что в 2019 году глава Ростуризма «попала в списки нуждающихся, встала в очередь на получение квартиры» и получила ее. Рыночную стоимость недвижимости соратники Навального оценили в 60 млн рублей, однако Догузовой она досталась бесплатно, несмотря на то, что она не замужем и у нее нет детей. К тому же, выяснили соратники оппозиционера, в деньгах глава Ростуризма навряд ли нуждается: например, на Международном экономическом форуме Догузова, по их данным, появилась в костюме от Chanel за 1,2 млн рублей, а недавно фотографы застали ее в пиджаке за 900 000 рублей.

Догузова возглавила Федеральное агентство по туризму в 2019 году. До этого она на протяжении семи лет работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. В декларациях о доходах главы Ростуризма говорится о том, что в 2020 году она заработала 3,6 млн рублей, а в 2019 – 1,7 млн рублей.