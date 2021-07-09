Напряженность в Черном море ведет к вооруженному конфликту – эксперт

Кремль усиливает группировку кораблей в Черном море на фоне учений НАТО. Ранее, 23 июня, российские военные открыли предупредительный огонь по курсу движения британского эсминца Defender, который обвинили в нарушении границы РФ. Свое мнение о том, к чему может привести напряжение в акватории Черного моря - TRT на русском высказал заместитель директора Института США и Канады РАН генерал-майор запаса Павел Золотарев. #золотарев #РФ #НАТО