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Напряженность в Черном море ведет к вооруженному конфликту – эксперт
Кремль усиливает группировку кораблей в Черном море на фоне учений НАТО. Ранее, 23 июня, российские военные открыли предупредительный огонь по курсу движения британского эсминца Defender, который обвинили в нарушении границы РФ. Свое мнение о том, к чему может привести напряжение в акватории Черного моря - TRT на русском высказал заместитель директора Института США и Канады РАН генерал-майор запаса Павел Золотарев. #золотарев #РФ #НАТО
Напряженность в Черном море ведет к вооруженному конфликту – эксперт / Others
9 июля 2021 г.
Истории
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