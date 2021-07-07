Следствие по делу Ивана Сафронова продолжается больше года

Десятки журналистов требуют освободить Ивана Сафронова. Они записали видеообращение с просьбой прекратить дело против коллеги, которое считают сфальсифицированным. Сегодня ровно год со дня задержания и ареста бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене — статья 275 УК РФ. По версии ФСБ, он передал секретные сведения спецслужбам Чехии. #сафронов #политзаключенные #свободусафронову