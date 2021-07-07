Китай согласовал инвестиционную сделку с Украиной всего через несколько недель после того, как Пекин потребовал от Киева отказаться от поддержки расследования нарушений прав человека в Синьцзяне, сообщает издание The Times.

Министерство торговли Китая заявило, что соглашение будет охватывать строительство автодорог, мостов и железных дорог.

«Это произошло после того, как в прошлом месяце Украина приняла решение снять свою подпись под заявлением, в котором содержится призыв к Китаю предоставить независимым наблюдателям немедленный доступ в Синьцзян», – пишет издание.

Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, представленному Канадой на Совете по правам человека ООН в Женеве 22 июня, в котором они призвали Китай разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян.

24 июня Украина вышла из списка государств, призывающих к обеспечению немедленного доступа в китайский регион независимых экспертов. Associated Press утверждает, что случилось это после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 000 доз вакцины от COVID-19 в Украину.

Источники в дипломатических кругах говорили с Associated Press на условиях анонимности, потому что они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд 25 июня заявила, что власти Китая отменили поставку вакцин Украине из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну.

Украина согласилась закупить 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac у китайской Sinovac Biotech. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на начало мая Украина получила 1,2 миллиона доз.

Правительство Китая и в прошлом оказывало давление и на другие страны, чтобы последние либо поддерживали его заявления, либо избегали критики политики КНР. Официальный Пекин не отреагировал на обвинения в прессе. Украинские правозащитные организации призвали украинские власти вернуть подпись под критическим заявлением политики Китая в Синьцзяне.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний, слежки, а также других нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

В начале лета 2020 года 45-й президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

Весной 2021 года США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров. Правительства многих государств утверждают, что в СУАР действуют «лагеря перевоспитания» для мусульманского меньшинства. Китай все обвинения отрицает.