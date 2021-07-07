Литва бьет тревогу в связи с массовым наплывом нелегальных мигрантов, которые прибывают с территории соседней Беларуси.

На следующей неделе сейм (парламент) страны соберется на внеочередную сессию, которая будет полностью посвящена вопросам участившегося в последнее время незаконного пересечения государственной границы.

Форс-мажорные обстоятельства уже заставили литовские власти искать дополнительной помощи. Для стабилизации обстановки в страну направлено подразделение полиции из Эстонии. С 1 июля к патрулированию на территории Литвы приступила группа агентства ЕС по контролю внешних границ Frontex. Обсуждается вопрос об охране границы вооруженными силами.

Проблему в Вильнюсе сравнивают с тем, что произошло с европейскими странами в 2015 году, когда поток мигрантов и беженцев вынудил ЕС корректировать свою политику. Спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен уже призвала не допускать тех ошибок, которые были сделаны тогда.

«Мы видим, что значат правильные или недальновидные решения в сфере внутренней и внешней политики, – отметила она. – Прошло всего шесть лет, и мы из страны, которая прикидывалась, что не видит проблемы беженцев и не станет помогать другим членам ЕС, сегодня сами просим о помощи».

Впрочем, трудности вокруг наплыва приезжих местные власти пока что пытаются разрешить в координации с Брюсселем: на следующей неделе глава Евросовета обсудит в формате видеоконференции вопрос с президентом Ирака.

Предупредительный выстрел

Граница с Беларусью (679 км) представляет собой самый протяженный рубеж Литвы. В этом году ситуация в этом районе тотально ухудшилась. С января пограничными службами задержаны свыше 1,4 тыс. нелегалов, пытавшихся пересечь границу с территории Республики Беларусь. В последние недели обстановка ухудшилась: Вильнюс даже объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Официальная статистика говорит, что численность прибывших гостей в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Интересно, что главным образом попасть в ЕС пытаются выходцы из Афганистана и стран Ближнего Востока. В минувшие выходные при задержании группы агрессивно настроенных беглецов литовским пограничникам пришлось использовать силу. Был применен слезоточивый газ, а также сделано несколько предупредительных выстрелов в воздух. В руководстве Литвы есть опасения, что ситуация может выйти из-под контроля.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель побывал на границе вместе с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, осмотрев погранзаставы и посетив курсы подготовки пограничников. В ходе переговоров с Мишелем президент балтийской республики Гитанас Науседа, в свою очередь, признал, что режим Александра Лукашенко сделал ситуацию вокруг открытия миграционных шлюзов в Европу сознательным политическим инструментом и средством политических манипуляций.

«Нетрудно понять, что есть непосредственная связь между санкциями и действиями Лукашенко у наших границ», – сказал он, имея в виду рестрикции против Минска за подавление оппозиции. Однако возможность политического компромисса с Лукашенко он сразу отверг, заявив, что законность действующего белорусского руководства признать невозможно.

«Отстойник» для беглых

Сам Лукашенко ситуацией открыто бравирует и не скрывает желания свести счеты с евросообществом, поддержавшим ранее белорусскую оппозицию. «Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум», – сказал политик на совещании по противодействию санкционным мерам.

Лукашенко подчеркнул, что страны ЕС несут полную ответственность за усиление наплыва мигрантов: именно западный мир, по оценкам белорусского лидера, «фактически уничтожил» Афганистан, а потом решил вывести оттуда контингент. Он отметил, что центрально-азиатские республики бывшего Советского Союза теперь еле сдерживают миграционный поток из Исламской Республики.

Ситуация была воспринята белорусской властью как средство легитимизации в Брюсселе. В частности, министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что его страна, конечно, занимается вопросом заморозки действия соглашения с ЕС о реадмиссии, но в случае нормализации дипломатических отношений готова вернуться к исходной позиции.

Министр обратил внимание на то, что официальный Минск якобы вынужден переориентировать часть своих финансовых ресурсов с мероприятий по укреплению и содержанию пограничной инфраструктуры на нивелирование тех последствий, которые вызваны введенными западными странами санкциями. Власти подчеркивают, что не собираются «отнимать деньги у народа» и бросать их на защиту Запада, в то время как против Минска «предпринимаются соответствующие санкционные действия».

Характер заявлений официоза республики полностью соответствует его старой переговорной тактике в контактах с Западом, но после жесткого подавления оппозиции подобная авантюра вряд ли будет успешной. Тем не менее, декларируемая готовность Минска вернуться в переговоры с ЕС при выполнении определенных условий должна отправить России сигнал, что ее сосед не извлек никаких уроков из своих старых дипломатических манипуляций.