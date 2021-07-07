Средняя школа № 5 в Сургуте закупает десять комплектов «военно-исторической формы Великой Отечественной войны» с фуражками НКВД за 106 422 рубля. Соответствующий конкурс «Открытые медиа» обнаружили на портале госзакупок.

Школе понадобились четыре юбки, десять гимнастёрок и галифе разных размеров и десять пар кирзовых сапог, по десять пилоток, солдатских ремней и фуражек «сотрудника НКВД из василькового сукна с краповым околышем и малиновыми кантами». Судя по размерам, указанным в документации, форму покупают для старшеклассников. Сумма общего заказа составляет до 600 тысяч рублей.

Заявку на участие в конкурсе отправила только одна компания – швейно-производственное объединение «Красная площадь». Предприятие занимается пошивом спецодежды, в том числе исторической военной формы для детей и взрослых. Для чего закупают форму, в документации не сказано, но школа регулярно проводит разные патриотические мероприятия.

Представители школы в комментарии изданию «Подъем» объяснили, что фуражки нужны для нескольких театральных постановок.

По словам сотрудников, каждый год во время этих постановок у них всегда возникают «сложности с атрибутикой», поэтому среди прочего потребовались и фуражки НКВД из василькового сукна с краповым околышем и малиновыми кантами. «У нас есть специалист, который этим занимается. Поэтому у нас тут все по плану», – заключили в школе.