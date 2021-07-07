Совокупный доход 100 богатейших российских чиновников и депутатов в 2020 году вырос с 65,8 млрд руб. в 2019 году до 75,9 млрд руб. в 2020-м, подсчитало издание Forbes на основе анализа опубликованных госслужащими деклараций. При составлении рейтинга учитывались семейный доход депутатов и чиновников и декларации более 250 ведомств и структур органов власти.

Рейтинг самых преуспевающих чиновников и депутатов возглавил депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Доход его семьи в 2020 году по декларации превысил 8,6 млрд руб., хотя в 2019 году он составлял 5,1 млрд руб. По версии издания, увеличению доходов Струкова, который является президентом компании «Южуралзолото», способствовал рост цен на золото на мировых рынках.

Второе место второй год подряд занял депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок. Доход его семьи превысил 7,7 млрд руб., 2,7 млрд руб. из которых заработала его супруга. В 2019 году его семья задекларировала 5,5 млрд руб.

Лидер прошлогоднего рейтинга по доходам депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов занял третье место, хотя сейчас и находится под стражей. Его доход вырос с 6,2 млрд руб. до 6,3 млрд руб. Пашова арестовали в марте 2021 года, депутата обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей, срок ареста продлен до 14 августа.

«Подавляющее большинство участников рейтинга – региональные и федеральные депутаты, чьи высокие семейные доходы, как правило, связаны с ведением бизнеса», – пишет издание.

Среди членов Совета Федерации самый большой доход получил член Совета Федерации от Камчатского края, совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки, Валерий Пономарев. Доход его семьи за прошлый год составил 4,2 млрд руб. Депутат Госдумы Александр Некрасов, семья которого владеет долей в крупном строительном холдинге «Лидер Групп», стал лидером по доходам среди членов нижней палаты парламента – семейный доход в 2020 году составил 2,8 млрд руб.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в общем рейтинге оказался на 18-м месте, доход его семьи составил 783 млн руб. Следом за ним расположился лидер по доходам среди федеральных министров глава Минпромторга Денис Мантуров – 754 млн руб.

Среди глав субъектов Федерации первое место занял глава Чечни Рамзан Кадыров, семья которого заработала в 2020 году 382,7 млн руб. В общем рейтинге он располагается на 36-м месте. Вице-премьер Татьяна Голикова оказалась на 42-й позиции – доход ее семьи составил 310,2 млн руб. Семья пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова заработала в пандемийном году 225,4 млн руб., что позволило ему занять 59-ю строчку рейтинга.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5% в годовом выражении, сообщал Росстат в январе. Правительство ожидало их снижения на 3%. С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года – последнего года устойчивого роста доходов. В первом квартале 2021 года реальные располагаемые денежные доходы россиян упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года, сообщал Росстат в апреле.