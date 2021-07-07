Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем

Два истребителя Су-30 сопроводили самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщили 7 июля в Минобороны России. В Черном море проходят крупные учения НАТО Sea Breeze. В маневрах задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран. 2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze. #черноеморе #сша #су30