С оглядкой на ОПЕК+: сильный взрыв прогремел в Дубае

Сильный взрыв прогремел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али в Дубае. Погибших и пострадавших нет, позже сообщила пресс-служба правительства эмирата, но взрыв был слышен во всем городе. В сети немедленно появилось много роликов с моментом взрыва, когда в темное небо засыпающего города вздымается яркий огненный шар. В контейнере загоревшегося в порту Дубая судна были легковоспламеняющиеся материалы, заявил телеканалу Al-Arabiya представитель властей. Некоторые жители эмирата писали, что якобы видели ракету перед вспышкой, но многим кажется странным, что ЧП произошло аккурат во время разногласий в ОПЕК+ из-за позиции ОАЭ по увеличению добычи. #ОАЭ #взрыв #Дубай