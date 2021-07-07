ПОЛИТИКА
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С оглядкой на ОПЕК+: сильный взрыв прогремел в Дубае
Сильный взрыв прогремел на судне, стоящем на якоре у порта Джебель-Али в Дубае. Погибших и пострадавших нет, позже сообщила пресс-служба правительства эмирата, но взрыв был слышен во всем городе. В сети немедленно появилось много роликов с моментом взрыва, когда в темное небо засыпающего города вздымается яркий огненный шар. В контейнере загоревшегося в порту Дубая судна были легковоспламеняющиеся материалы, заявил телеканалу Al-Arabiya представитель властей. Некоторые жители эмирата писали, что якобы видели ракету перед вспышкой, но многим кажется странным, что ЧП произошло аккурат во время разногласий в ОПЕК+ из-за позиции ОАЭ по увеличению добычи. #ОАЭ #взрыв #Дубай
Взрыв в Дубае / Others
7 июля 2021 г.
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