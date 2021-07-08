ТУРЦИЯ
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Анталью за первое полугодие 2021-го посетили более 1,5 млн человек
Ограничение авиасообщения, пандемия и карантинные меры не смогли остановить туристический поток в Анталью – с января по июнь на знаменитый курорт приехали около 1,5 млн человек. Самыми активными оказались туристы из России, Украины, Германии и Польши
Анталью за первое полугодие 2021-го посетили более 1,5 млн человек
Фото: АА / AA
8 июля 2021 г.

Туристическая столица Турции Анталья только за первое полугодие 2021 года приняла более 1,5 млн туристов.

Согласно данным министерства культуры и туризма страны, за январь-июнь провинцию посетили 1 551 633 человека – и это несмотря на карантинные ограничения, связанные с пандемией, и запрет на полеты из некоторых стран.

Лидером по числу путешественников в Анталью вновь стала Россия – 439 209 человек. За ней следует Украина – 429 366, Германия – 145 444, а также Польша – 90 739 туристов.

Ранее министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что пассажиропоток в аэропортах Турции в январе-июне 2021 года составил 40 252 328 человек.

По данным Минтранса, в первые шесть месяцев из аэропортов Турции было выполнено в целом 294 941 внутренних и 145 808 международных рейсов. Суммарное число рейсов вместе с транзитными перелетами составило 594 286. При этом пассажиропоток на внутренних линиях составил 25 011 245 человек, а на международных – 15 204 596.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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