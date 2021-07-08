Туристическая столица Турции Анталья только за первое полугодие 2021 года приняла более 1,5 млн туристов.

Согласно данным министерства культуры и туризма страны, за январь-июнь провинцию посетили 1 551 633 человека – и это несмотря на карантинные ограничения, связанные с пандемией, и запрет на полеты из некоторых стран.

Лидером по числу путешественников в Анталью вновь стала Россия – 439 209 человек. За ней следует Украина – 429 366, Германия – 145 444, а также Польша – 90 739 туристов.

Ранее министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что пассажиропоток в аэропортах Турции в январе-июне 2021 года составил 40 252 328 человек.

По данным Минтранса, в первые шесть месяцев из аэропортов Турции было выполнено в целом 294 941 внутренних и 145 808 международных рейсов. Суммарное число рейсов вместе с транзитными перелетами составило 594 286. При этом пассажиропоток на внутренних линиях составил 25 011 245 человек, а на международных – 15 204 596.