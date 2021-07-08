КУЛЬТУРА
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Таджикистан и Узбекистан снимут совместный фильм о Джами и Навои
Ташкент и Душанбе договорились о создании совместного межведомственного совета сотрудничества по развитию кинематографии. Первым проектом станет исторический фильм о великих поэтах-суфиях
Таджикистан и Узбекистан снимут совместный фильм о Джами и Навои
Памятник Абдурахману Джами и Алишеру Навои в Самарканде / Фото: Sugdnews / Others
8 июля 2021 г.

Кинематографисты Таджикистана и Узбекистана планируют снять полнометражный фильм о поэтах Абдурахмане Джами и Алишере Навои, пишет газета Darakchi.

Проект уже обсудили генеральный директор агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов и посол Таджикистана в Ташкенте Абдуджаббор Рахмонзода.

Абдухаликов напомнил, что в рамках визита узбекской делегации в Таджикистан был подписан меморандум о сотрудничестве со студией «Таджикфильм». По словам главы агентства, уже создан совместный межведомственный совет по развитию кинематографии.

Рахмонзода, в свою очередь, отметил, что таджикская сторона готова разработать концепцию фильма, стать мостом между студией «Таджикфильм» и агентством кинематографии.

Нуриддин Абдуррахман ибн Ахмад Джами (1414-1492 гг.) – поэт, суфийский шейх, теолог, философ и теоретик музыки. Он считается завершителем классического периода поэзии на персидском языке.

Алишер Навои (1441-1501 гг.) – тюркский поэт, суфий, государственный деятель тимуридского Хорасана. Свои главные произведения создал под псевдонимом Навои на литературном чагатайском языке, на развитие которого он оказал заметное влияние.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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