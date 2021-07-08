Россия: Жители Сочи отдыхают на «мусорных» пляжах

Новые стандарты отдыха. Жители и туристы Сочи загорают на местных пляжах в окружении гор мусора, оставшихся после недавних подтоплений и шторма. Местные СМИ тем временем рапортуют о готовности к приему туристов. Ранее сильные ливни и подтопления привели к введению режима ЧС в Краснодарском крае. В результате стихийного бедствия пострадали десятки домовладений, линии электропередач, объекты водоснабжения и федеральные трассы. #Сочи #лето2021 #пляж