ПОЛИТИКА
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Россия: Жители Сочи отдыхают на «мусорных» пляжах
Новые стандарты отдыха. Жители и туристы Сочи загорают на местных пляжах в окружении гор мусора, оставшихся после недавних подтоплений и шторма. Местные СМИ тем временем рапортуют о готовности к приему туристов. Ранее сильные ливни и подтопления привели к введению режима ЧС в Краснодарском крае. В результате стихийного бедствия пострадали десятки домовладений, линии электропередач, объекты водоснабжения и федеральные трассы. #Сочи #лето2021 #пляж
уамсвыч / Others
8 июля 2021 г.
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