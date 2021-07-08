Вакцина на растительной основе, разработанная профессором турецкого университета Акдениз и членом-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Тарланом Мамедовым совместно с группой исследователей вошла в список вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) против COVID-19, проходящих испытание, пишет Aztibb.az.

Группа под руководством Мамедова получила вакцину на основе белка из листьев табака вида Nicotiana Benthamiana, выращиваемого специально для этих целей в лаборатории. Профессор отметил, что даже одна доза вакцины вырабатывает особый иммунитет против COVID-19.

Вакцина Мамедова была успешно протестирована на животных, после чего начались испытания на добровольцах.

«Верим, что производимая нами вакцина будет безопасной и эффективной против всех мутаций. Теперь мы можем опробовать вакцину и на людях», – подчеркнул тогда ученый.

Отчет о проведенной азербайджанскими учеными работе был предоставлен в Научный комитет по вакцинации Турции, а также в Министерство здравоохранения.