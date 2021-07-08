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Азербайджанский ученый разработал вакцину от COVID на основе листьев табака
Вакцина на основе белка из листьев табака вошла в список препаратов ВОЗ, проходящих испытания. Достаточно всего одной дозы для того, чтобы появился иммунитет от коронавируса, утверждает профессор Тарлан Мамедов
Азербайджанский ученый разработал вакцину от COVID на основе листьев табака
Фото: Vesti.az / Others
8 июля 2021 г.

Вакцина на растительной основе, разработанная профессором турецкого университета Акдениз и членом-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Тарланом Мамедовым совместно с группой исследователей вошла в список вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) против COVID-19, проходящих испытание, пишет Aztibb.az.

Группа под руководством Мамедова получила вакцину на основе белка из листьев табака вида Nicotiana Benthamiana, выращиваемого специально для этих целей в лаборатории. Профессор отметил, что даже одна доза вакцины вырабатывает особый иммунитет против COVID-19.

Вакцина Мамедова была успешно протестирована на животных, после чего начались испытания на добровольцах.

«Верим, что производимая нами вакцина будет безопасной и эффективной против всех мутаций. Теперь мы можем опробовать вакцину и на людях», – подчеркнул тогда ученый.

Отчет о проведенной азербайджанскими учеными работе был предоставлен в Научный комитет по вакцинации Турции, а также в Министерство здравоохранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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