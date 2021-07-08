Многодетная семья Ерахтиных уже 22 года живет в детском саду №124 Заводского района Саратова, пишет Telegram-канал Mash.

Власти выделили одинокой матери Светлане Ерахтиной временную жилплощадь в 132 кв. м еще в 1998 году. Женщина уже более 20 лет стоит в очереди на квартиру. За это время руководство детсада, по ее словам, пыталось «вытравить» семью с места проживания: отключали электричество, ставили забор, но не давали Ерахтиной от него ключи и т. д.

При этом у семьи из 10 человек образовалась задолженность по ЖКУ. Однако Ерахтины не в состоянии поставить счетчики, так как их помещение считается нежилым. Семейство хочет покинуть территорию детсада, где протекает крыша и нет горячей воды, но не может получить иное жилье.

Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя заявляла, что, по ее информации, Ерахтины живут в дошкольном учреждении на законных основаниях.

После публикаций в СМИ появились сообщения о том, что чиновники намерены помочь Ерахтиным. 8 июля семью посетил зампред правительства Саратовской области Роман Грибов.

В своем посте в Instagram он отметил, что администрация Заводского района не имеет претензий к семье, но у нее накопился долг за коммунальные услуги. Ерахтиным предоставят рассрочку для его погашения.

Кроме того, зампред пообещал заняться квартирным вопросом Дарьи, которую опекает Светлана Ерахтина. В 2017 году девушка получила право на жилье. Теперь чиновник намерен добиваться вместе с ней исполнения этого решения. Министерству труда и социальной защиты поручено проработать возможные варианты поддержки многодетной семьи.