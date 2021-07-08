Администрация Тельмановского поселения в Ленинградской области совместно с филиалом ФСИН России отправили злостных алиментщиков и осужденных за пьяное вождение граждан косить борщевик, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы областного правительства.

Власти предложили правонарушителям покосить борщевик по берегу реки, где по санитарным показаниям запрещено убирать это растение химическим методом. Всего им нужно провести уборку на территории 5 га.

По закону, к работам по благоустройству могут привлекать граждан, которым назначено наказания за нетяжкие правонарушения. Перечень этих работ определяет местная администрация.

Правонарушителей на борьбу с опасным растением отправили во всеоружии – с газонокосилками, в защитных костюмах и масках. Как отнеслись к подобному искуплению вины осужденные, не сообщается.

Борщевик – опасное растение, при неосторожном обращении с которым могут появиться сильные и долго не заживающие ожоги на коже. Он быстро дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их.