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В Ленобласти алиментщиков и пьяниц отправили на борьбу с борщевиком
Руководство Тельмановского сельского поселения по договоренности с ФСИН отправило правонарушителей, приговоренных к обязательным работам за пьяную езду и неуплату алиментов, косить борщевик – опасное растение, оставляющее ожоги на коже
В Ленобласти алиментщиков и пьяниц отправили на борьбу с борщевиком
Фото: ТАСС / Others
8 июля 2021 г.

Администрация Тельмановского поселения в Ленинградской области совместно с филиалом ФСИН России отправили злостных алиментщиков и осужденных за пьяное вождение граждан косить борщевик, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы областного правительства.

Власти предложили правонарушителям покосить борщевик по берегу реки, где по санитарным показаниям запрещено убирать это растение химическим методом. Всего им нужно провести уборку на территории 5 га.

По закону, к работам по благоустройству могут привлекать граждан, которым назначено наказания за нетяжкие правонарушения. Перечень этих работ определяет местная администрация.

Правонарушителей на борьбу с опасным растением отправили во всеоружии – с газонокосилками, в защитных костюмах и масках. Как отнеслись к подобному искуплению вины осужденные, не сообщается.

Борщевик – опасное растение, при неосторожном обращении с которым могут появиться сильные и долго не заживающие ожоги на коже. Он быстро дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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