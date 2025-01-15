Министерство иностранных дел Армении вызвало российского посла Сергея Копыркина в связи с сюжетом программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». В выпуске от 12 января ведущий Дмитрий Киселев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян игнорирует обязательства по трехстороннему соглашению и готовится к новой войне, закупая оружие у Франции.

Киселев также раскритиковал проект «Перекресток мира», указав, что он неприемлем для Азербайджана из-за сложного рельефа.

«Известно, что армянский «Перекресток мира» для Азербайджана неприемлем из-за необходимости прокладки дорог по сложному рельефу местности в горах и тяжелых климатических условий. Параллельно Армения, по словам Пашиняна, прошла точку невозврата в отношениях с ОДКБ. Получает большое количество оружия из Франции, явно готовясь к новой войне», — говорит Киселев.

Он упомянул об одобрении Ереваном законопроекта о начале процесса вступления в Евросоюз, добавив, что Армения лишится льготных условий на российский газ после выхода из Евразийского экономического союза.

«И тем не менее премьер Армении Никол Пашинян гнет свою линию на сворачивание отношений с Россией, нынешними союзниками и партнерами. <…> Курс понятен. Вся надежда на президента Франции Эммануэля Макрона. Ничем хорошим не кончится. Как говорится, ваш выбор», — отметил Киселев.

МИД Армении передал ноту протеста послу России, но не уточнил, какие именно высказывания из сюжета сочтены угрозой суверенитету республики.