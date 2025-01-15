ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Армения возмущена нарративами российского ТВ
МИД Армении вызвал российского посла Сергея Копыркина, выразив протест из-за сюжета на «Россия 1», который сочли угрозой суверенитету страны
Армения возмущена нарративами российского ТВ
МИД Армении / TRT World
15 января 2025 г.

Министерство иностранных дел Армении вызвало российского посла Сергея Копыркина в связи с сюжетом программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». В выпуске от 12 января ведущий Дмитрий Киселев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян игнорирует обязательства по трехстороннему соглашению и готовится к новой войне, закупая оружие у Франции.

Киселев также раскритиковал проект «Перекресток мира», указав, что он неприемлем для Азербайджана из-за сложного рельефа.

«Известно, что армянский «Перекресток мира» для Азербайджана неприемлем из-за необходимости прокладки дорог по сложному рельефу местности в горах и тяжелых климатических условий. Параллельно Армения, по словам Пашиняна, прошла точку невозврата в отношениях с ОДКБ. Получает большое количество оружия из Франции, явно готовясь к новой войне», — говорит Киселев.

Он упомянул об одобрении Ереваном законопроекта о начале процесса вступления в Евросоюз, добавив, что Армения лишится льготных условий на российский газ после выхода из Евразийского экономического союза.

«И тем не менее премьер Армении Никол Пашинян гнет свою линию на сворачивание отношений с Россией, нынешними союзниками и партнерами. <…> Курс понятен. Вся надежда на президента Франции Эммануэля Макрона. Ничем хорошим не кончится. Как говорится, ваш выбор», — отметил Киселев.

МИД Армении передал ноту протеста послу России, но не уточнил, какие именно высказывания из сюжета сочтены угрозой суверенитету республики.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us