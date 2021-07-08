Войсковая часть ФСБ №55056 (Управление материально-технического обеспечения) планирует закупить 1 245 м «кремлевских ковровых дорожек» за 4,5 млн рублей. Соответствующий тендер «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.

Речь идет о двух типах дорожек – шириной по 1 и 1,5 м. Первый тип обойдется ведомству по 3,2 тысячи рублей за метр, второй тип – по 4,8 тысячи рублей за метр. Для каких целей ФСБ закупает такой объем дорожек, в документах не объясняется. Там лишь говорится, что они необходимы для «обеспечения государственных нужд».

Подрядчик должен будет поставить товар в подмосковную Балашиху до конца октября.

Войсковая часть ФСБ 55056 не раз оказывалась в центре скандала в связи с ее закупками. Летом 2011 года часть объявила тендер на патрульный катер со стереосистемой, ЖК-телевизором, подсветкой кровати и тонированными стеклами. На это ФСБ хотело потратить 22 миллиона рублей. Тогда же войсковая часть опубликовала информацию о закупке двух автомобилей «Мерседес S 350 L 4 matic» за 5,5 миллиона рублей и «Мерседес S 500 L 4 matic» за 6,1 миллиона рублей.

Эта же военная часть, как писала газета «Известия», пыталась закупить два iPad-2 3G, когда их официальная поставка в Россию еще не началась. В 2011 году сотрудники части в тендере на покупку офисной мебели, по данным газеты, опубликовали пояснения для поставщиков, назвав файл «Разъяснение ослам».

В 2012 году на сайте госзакупок был объявлен аукцион на закупку ФСБ двух ковровых дорожек общей стоимостью почти 6 млн руб. Максимальная стоимость ковровой дорожки «Кремлевка» (то есть цвета кирпича стен московского Кремля) шириной 1,5 метра и длиной в 2100 метров составляла 2 млн 940 тыс. рублей. Вторая дорожка, бежевого цвета, шириной в 1,4 метра и длиной в 2000 метров была оценена в 2 млн 875 тыс. 400 рублей. Вдобавок к коврам ФСБ тогда объявила тендеры на закупку 50 комплектов горных лыж для фрирайда. Согласно опубликованным сведениям, в комплекты для фрирайда должны были войти лыжи фирмы ZAG, немецкие крепления Silvretta, телескопические палки, а также альпинистские адаптеры для ботинок, чехлы и комплект для ремонта.