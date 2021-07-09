9 июля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Пресс-конференцию премьер-министра Испании и президента Литвы прервал вылет истребителя
Пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на литовской авиабазе Шяуляй пришлось прервать из-за вылета истребителя НАТО, который должен был срочно перехватить военный российский самолет из Калининграда. #самолет #прессконференция #срочныйвылет
Пресс-конференцию премьер-министра Испании и президента Литвы прервал вылет истребителя / Others
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