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Пресс-конференцию премьер-министра Испании и президента Литвы прервал вылет истребителя
Пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы на литовской авиабазе Шяуляй пришлось прервать из-за вылета истребителя НАТО, который должен был срочно перехватить военный российский самолет из Калининграда. #самолет #прессконференция #срочныйвылет
Пресс-конференцию премьер-министра Испании и президента Литвы прервал вылет истребителя / Others
9 июля 2021 г.
Истории
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