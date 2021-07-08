Сенатор-демократ от штата Массачусетс и бывший кандидат в президенты США Элизабет Уоррен и конгрессмен-демократ от штата Калифорния Ро Ханна призвали Пентагон пересмотреть систему отслеживания жертв среди гражданского населения. Они нашли расхождения в статистике и утверждают, что Пентагон занижает количество мирных жителей, убитых в зонах боевых действий.

В июне Пентагон опубликовал свой годовой отчет о смертях и раненых среди гражданского населения в результате операций США в Ираке, Афганистане, Сирии, Йемене, Нигерии и Сомали. Военные сообщили, что несут ответственность за непреднамеренное убийство 23 мирных жителей в зонах боевых действий в 2020 году, что намного ниже цифр, собранных неправительственными организациями, например, Airwars.

«Источники сообщают, что реальное число [жертв] почти в пять раз больше, чем сообщил Пентагон, – указывает Уоррен. – Защита гражданских лиц должна быть приоритетом – Ро Ханна и я хотим, чтобы министр обороны Ллойд Остин провел расследование».

В своем обращении Ханна и Уоррен процитировали исследование Airwars, британской группы мониторинга, возглавляемой журналистами и исследователями международных конфликтов, которая сообщила, что только в Ираке и Сирии в прошлом году в результате атак под руководством США погибло не менее 34 мирных жителей. Правозащитники также насчитали от семи до 13 смертей среди гражданского населения в Сомали. Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) насчитала 89 погибших и 31 раненого в ходе операций коалиционных сил под руководством США за тот же период, сообщали в Airwars.

«Минимальная публичная оценка числа погибших среди гражданского населения по вине американских войск в 2020 году в пяти конфликтующих странах составила 102 человека», – говорится в отчете Airwars в прошлом месяце.

В документе также говорится, что, хотя Конгресс выделил Пентагону в 2020 году 3 миллиона долларов на финансовую компенсацию семьям жертв среди гражданского населения, такая компенсация выплачена не была.

«Нам необходимо открыто рассмотреть все затраты, выгоды и последствия военных действий, – указывают сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Ро Кханна. – В том числе сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить и отреагировать на ущерб гражданскому населению».