В правительстве подготовили распоряжение о «минимизации негативных новостей». Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на источники, близкие к Кабмину.

Согласно документу, теперь всю основную статистику будут публиковать раз в неделю – вечером в среду. А самые чувствительные данные, например о смертности от коронавируса, будут выпускать раз в месяц по пятницам. Власти считают, что вечером перед выходными население не очень активно интересуется новостями.

Собеседники издания утверждают, что таким образом Кремль хочет сократить число «плохих» новостей перед выборами в Госдуму. Идею о публикации статистики раз в неделю поддерживают два ключевых куратора медиаполитики в Кремле и правительстве – первый замглавы АП Алексей Громов и замруководителя аппарата правительства Леонид Левин. Против такой инициативы выступает Росстат, но «Проект» предполагает, что решение в минимизации таких новостей в любом случае будет принято.

Как отмечает издание, власти и раньше манипулировали негативной статистикой. Например, в апреле 2021 года Росстат не стал публиковать данные о реальных доходах россиян перед посланием президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Статистические данные, показавшие падение реальных доходов россиян на 3,6%, опубликовали только после послания президента.

Федеральный чиновник сказал «Проекту», что Росстату «досталось» даже за отложенную публикацию этих данных. «Власти думают: у нас так все хорошо, а вы там показываете падающие доходы», – отметил чиновник.

В 2019 году три крупнейших региона – Москва, Подмосковье и Татарстан – придумали свой способ выполнить майские указы Путина, рассказал «Проекту» бывший советник отдела демографических расчетов Росстата Алексей Ракша. Для этого власти попросили ведомство занизить им прогноз по ожидаемой продолжительности жизни и, наоборот, завысить ожидаемую смертность. По словам демографа, это сложная манипуляция, однако в Росстате регионам пошли навстречу.

Выборы в Госдуму нового созыва запланированы на сентябрь 2021 года.