Основатель скандальной американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс планировал в 2020 году создать еще одну ЧВК в Украине, сообщает Time со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение редакции, и интервью с семью источниками.

О том, что они встречались с Принсом, американскому журналу рассказали экс-советник президента Украины Игорь Новиков и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

В новую ЧВК планировалось привлечь ветеранов военных действий в Донбассе. Также Принс хотел построить в Украине завод по производству боеприпасов и объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия в консорциум, который, как пишет Time, мог бы конкурировать с компаниями-гигантами наподобие Boeing и Airbus.

Согласно плану, датированному июнем 2020 года, этот консорциум мог бы принести доход $10 млрд – правда, за какой период, издание не уточняет.

Помочь Принесу в реализации украинского проекта должны были его связи в администрации 45-го президента США Дональда Трампа, чьим неформальным советником его называли.

Однако в ноябре 2020 года Трамп проиграл президентские выборы в США, а администрация его преемника Джо Байдена не проявляла знаков поддержки проекту Принса, и украинские власти затормозили процесс переговоров с ним.

«Если бы у Трампа было еще четыре года, Эрик, вероятно, закрыл бы сделку», – предположил Игорь Новиков.

Time пишет, что украинских чиновников, кроме прочего, смущали партнеры Принса: его интересы в этом проекте продвигали украинские политики Андрей Артеменко и Андрей Деркач, которых считают связанными с Россией.

«Мы задавались вопросом: это лучшие партнеры, которых нам могут предложить американцы? Эта группа сомнительных личностей работает на близкого союзника Трампа?» – сказал Новиков.

Blackwater была основана в 1997 году бывшим «морским котиком» Эриком Принсом и тренером по стрельбе Элом Кларком. ЧВК действовала в том числе в Ираке и Афганистане по заказу властей США.

В сентябре 2007 года наемники Blackwater, охранявшие кортеж с американскими дипломатами, открыли огонь на площади Нисур в Багдаде, убив 14 и ранив 20 гражданских лиц. Через восемь лет четверо наемников получили за это от 30 лет заключения до пожизненного срока.

Компания сменила свое название после убийства мирных жителей в Багдаде на Xe Services, а затем на Academi. Принс в 2009 году ушел с поста главы ЧВК, а в 2010 году продал свою долю в ней. В последующие годы он участвовал в проектах по созданию частных военных структур в ОАЭ и Сомали.

После прихода к власти Трампа в 2016 году сестра Принса Бетси Девос стала министром образования, а сам Принс, как сообщалось, предлагал создать в США частную спецслужбу и пытался наладить неформальный канал связи между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

В 2019 году The Wall Street Journal сообщала, что Принс по поручению администрации президента США ведет переговоры по покупке украинского завода «Мотор Сич», который занимается разработкой, производством и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов.