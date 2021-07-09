9 июля 2021 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Москвичка организовала операцию спасения котенка
Целый дом москвичей подключился к освобождению застрявшего в шахте лифта котенка. Два дня жильцы пытались найти животное. Не добившись помощи управляющей компании и службы ремонта лифтов, они обратились к волонтерам из общественной организации «СпасРезерв». Вызволенного котенка назвали Шанешкой. #Москва #котенок #лифт
Москвичка организовала операцию спасения котенка DESCRIPTION: Целый дом москвичей подключился к освобождению застрявшего в шахте лифта котенка. Два дня жильцы пытались найти животное. Не добившись помощи управляющей компании и службы ремонта лифтов, они обратились к волонтерам из общественной организации «СпасРезерв». Вызволенного котенка назвали Шанешкой. / Others
Истории