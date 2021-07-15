Как перевороты разрушали Турцию

История переворотов в Турции за последние десятилетия. К чему они привели? Какой ущерб в целом нанесли военные перевороты за эти годы? Впервые 27 мая 1960 года лидеры демократов были арестованы. Премьер министр и министр иностранных дел были казнены. 12 марта 1971 года новая волна нестабильности и насилия. Запрещены молодежные организации и профсоюзы. Падение национальной валюты, тысячи людей были уволены с работы, запрет на ношение платков в университетах и многое другое. Хаос в Турции длился долгие годы. #Турция #переворот #история