ПОЛИТИКА
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Как перевороты разрушали Турцию
История переворотов в Турции за последние десятилетия. К чему они привели? Какой ущерб в целом нанесли военные перевороты за эти годы? Впервые 27 мая 1960 года лидеры демократов были арестованы. Премьер министр и министр иностранных дел были казнены. 12 марта 1971 года новая волна нестабильности и насилия. Запрещены молодежные организации и профсоюзы. Падение национальной валюты, тысячи людей были уволены с работы, запрет на ношение платков в университетах и многое другое. Хаос в Турции длился долгие годы. #Турция #переворот #история
куамфсч / Others
15 июля 2021 г.
Истории
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