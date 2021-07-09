У задержанного за взятки экс-заместителя главы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкортостана Айдара Гиндуллина конфискуют имущество на десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

У семьи Гиндуллина был обнаружен автопарк на 36 машин, две квартиры, два участка и загородный дом в элитном поселке в пригороде Уфы. Имущество, по официальным оценкам, общей стоимостью ₽24 млн он приобрел, как считает следствие, на полученные взятки. Для того чтобы скрыть его от декларирования, полицейский оформил автомобили и недвижимость на близких родственников: родителей, тестя и тещу.

В ₽24 млн, указанные в иске, входит также компенсация за 20 машин, которые Гиндуллин успел продать. Прокуратура требует, чтобы тот возместил ₽5,6 млн за продажу Volkswagen Jetta, Land Rover Freelander, «КамАЗов», «УАЗов» и прицепов.

В суд направлен иск об обращении в доход государства активов, приобретенных на доходы, полученные преступным путем.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по факту получения взяток. В частности, Гиндуллин в 2017-2020 годах продавал водительские удостоверения, не требуя от кандидатов сдачи экзаменов. Сумма взяток варьировалась от ₽14 тыс. до ₽40 тыс. Такие же дела были возбуждены против четырех инспекторов отдела и его начальника.

В пресс-службе МВД по Башкортостану сообщили, что Айдар Гиндуллин был уволен еще в мае «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Сейчас он находится под арестом.