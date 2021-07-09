По состоянию на начало июля годовая инфляция в России составила 6,6%, сообщает Росстат. Это максимум с августа 2016 года.

Месячная инфляция по итогам июня достигла 0,69% – это самый высокий показатель начиная с 2012 года.

Продукты питания по сравнению с июнем 2020 года в среднем подорожали на 8,67%.

Сильнее всего поднялись цены на сахар (+43,79%), подсолнечное масло (+27,46%) и куриные яйца (+21,19%). Из непродовольственных товаров за год сильнее всего подорожали стройматериалы (+23,90%).

ЦБ РФ прогнозировал годовую инфляцию на уровне 4,7-5,2%. Минэкономразвития давало оценку в 4,3% по итогам года, однако в начале июля в ведомстве заявили, что пересмотрят ее в сторону повышения.