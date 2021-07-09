Девушки из России и других постсоветских стран собрали более ₽300 тыс. для того, чтобы нанять 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему в мае этого года стрельбу в гимназии № 175 Казани, нового адвоката – Алексея Васильева, пишет Znak.com.

Защитник уже принял участие в слушании в Басманном райсуде Москвы 5 июля, когда рассматривалось ходатайство следствия о продлении Галявиеву ареста.

Всего девушек 11, они – организаторы группы «Помоги Ильназу». Среди них есть гражданки России, Украины, Казахстана и других стран. Их объединяет сомнение в проводимом Следственным комитетом России расследовании.

Участницы группы ведут Telegram-канал «Дело об Ильназе Галявиеве». На данный момент у них 2636 подписчиков из разных городов и стран, которые поддерживают общее требование о проведении полноценного, непредвзятого и прозрачного для общественности расследования.

«Мы хотим докопаться до правды. В деле, на наш взгляд, много несостыковок и странностей. Свидетели изначально говорили, что стрелок был не один, их было двое или трое. Позже всем начали затыкать рты. Нам не показывают записи с камер видеонаблюдения и вообще делают так, словно хотят замести следы», – пояснила свои мотивы участница группы Анна.

Она считает, что многие факты «указывают на то, что один человек без какой-либо подготовки не мог все это сделать», и хочет, чтобы кто-то объяснил, почему уже после задержания Ильназа на месте происшествия «были еще слышны выстрелы», а кто-то «видел непонятных людей в плащах на крыше».

Около двух месяцев назад участники этой группы разместили на Change.org петицию под названием «Просим провести честное расследование по поводу трагедии в школе № 175». Ее автором выступила некая «Екатерина Нетвоя». В первой части автор петиции вспоминает о шутинге, который устроил в 2018 году в Керченском политехническом колледже 18-летний Владислав Росляков.

«В случае с керченским стрелком на видео мы видели, как он ходил по коридорам и всех расстреливал, мы видели его лицо! А что мы видим в случае с Галявиевым Ильназом? Ничего мы не видим, лишь кадры, где Галявиев входил в здание и как непосредственно шел в школу. Где доказательства, что именно Галявиев совершил массовое убийство в здании гимназии», – говорится в тексте петиции.

Ниже говорится о том, что «учащиеся слышали несколько голосов убийц» и выстрелы одновременно раздавались якобы «на втором и на третьем этаже».

Также девушки ставят вопрос, были ли у Галявиева проблемы со зрением. «Смущает, что на фото из Telegram-канала «Бог» (канал Галявиева – прим. ред.) человек в очках, а на «охоту» он шел без очков. Вопрос, если человек плохо видит и идет на такое задание, зачем снимать очки?» – спрашивается в петиции. Там же подчеркивается, что на входе в школу стрелок трижды выстрелил в одну из своих жертв и «ни разу не попал».

Кроме того, авторы документа просят следствие объяснить, почему стрелок, «изначально собиравшийся совершить суицид», решил потом сдаться. Почему до входа в школу и после выхода из нее на нем была другая одежда – «зачем он снял одежду»?

«Требуем разобраться и с «Газелью» на заднем дворе школы. С чем связано нахождение «Газели», кто водитель и почему именно в это время?» – задается еще один вопрос.

На данный момент под обращением подписались 1906 человек.

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, из которой сам выпустился несколькими годами ранее, утром 11 мая с. г. За несколько минут до нападения стрелок завел телеграм-канал, где объявил себя Богом и написал, что «сегодня убьет огромное количество биомусора и застрелится сам».

В результате шутинга погибли девять человек, среди которых семь детей и два учителя. Ранения получили 23 человека, восемь из которых находились в тяжелом состоянии и были направлены спецбортом МЧС на лечение в Москву. После стрельбы Галявиев сдался полиции.