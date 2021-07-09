Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону приговорил русскую мусульманку Нину (Латифу) Малахову к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ – «содействие террористической деятельности», сообщает портал «Крымская солидарность».

По мнению следствия, Малахова и ее супруг Рузиль Яппаров с 2015 по 2018 год «под предлогом благотворительности и помощи беженцам, нуждающимся гражданам, а также в строительстве мечетей и колодцев в Африке» спонсировали запрещенные в России фонды, связанные с именем мусульманского религиозного деятеля Исраила Ахмеднабиева, более известного как Абу Умар Саситлинский, и организовали сбор денежных средств на нужды «террористической организации» в размере около ₽1 423 435.

Молодую женщину арестовали прямо в зале суда после оглашения приговора. Дочь подсудимой Мелисса, которой еще нет года, останется с родственниками по материнской линии.

«Ребенок не был фигурантом уголовного дела. Учитывая родственные связи, суд передал ребенка отдельным определением бабушке Малаховой – маме ее отца. Суд учел срок нахождения под домашним арестом – один день домашнего ареста за один день лишения свободы. Таким образом окончательно к отбытию наказания 4 года реально», – прокомментировал приговор адвокат Валерий Мангупли.

Дело находилось в ведомстве ФСБ РФ с февраля 2021 года. В Южный окружной военный суд оно поступило 1 июня и рассматривалось чуть более месяца. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном военном суде.

«Этот вопрос может разрешить только сама Малахова, поскольку моя позиция не может противоречить позиции моей подзащитной. Как она решит, так мы и поступим», – добавил Мангупли.

15 февраля сотрудники ФСБ задержали семью в Казани и принудительно отправили самолетом из Татарстана на родину в аннексированный Крым вместе с новорожденной дочерью Мелиссой. Малахова и Яппаров едва успели собрать вещи, а Латифе пришлось ночевать по соседству с оперативниками. Рузиль находился в СИЗО Симферополя, а его жена – под домашним арестом.

Малахова сначала признала вину, но сообщила первому адвокату по делу Лиле Гемеджи, что дала показания под давлением. Сотрудники ФСБ, по ее словам, в день задержания угрожали отнять дочь и передать в детский приют.

Росфинмониторинг в марте 2021 года включил Малахову и ее мужа в соответствующий перечень террористов и экстремистов. Попавшим в этот список банки блокируют счета, лица в нем фигурирующие, не могут устроиться на работу, взять кредит, совершать финансовые операции по карте.

5 апреля 2021 года Киевский районный суд в Симферополе продлил домашний арест женщины на 3 месяца. Такая мера пресечения, несмотря на тяжесть вменяемой статьи, для Малаховой обусловлена тем, что она была задержана вместе с новорожденной дочерью.

Это не первое дело такого рода в России за последнее время. Правозащитники регулярно сообщают о многочисленных нарушениях в ходе следственных действий и в целом об их сфабрикованном характере.